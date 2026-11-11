Το μεγάλο όπλο του ΑΠΟΕΛ

Αυτή είναι μία ιδιαίτερη, μια ιστορική χρονιά για τους γαλαζοκίτρινους.

Ο ΑΠΟΕΛ συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής ενώ προ των πυλών είναι η συμφωνία επένδυσης στην ομάδα.

Αυτά τα δύο στοιχεία είναι σημαντικά και μας κάνουν μάρτυρες μιας πρωτοφανούς συσπείρωσης στην ομάδα κάθε φορά που αγωνίζεται είτε εντός, είτε εκτός έδρας.

Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ δείχνει εμπράκτως πως αποτελεί το ισχυρότερο όπλο αυτής της ομάδας. Το ΓΣΠ μαζεύει χιλιάδες κόσμο σε κάθε εντός, ενώ το sold out είναι δεδομένα στα εκτός.

Το τι συμβαίνει φέτος στην ομάδα είναι η απόδειξη πως ο κόσμος έχει σωστό κριτήριο αλλά και υπομονή (στα όποια αρνητικά αποτελέσματα) όταν βλέπει πως όντως η προσπάθεια που γίνεται είναι προς όφελος του συλλόγου.

α.ψ