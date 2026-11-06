Επίσημο: Επιστροφή για Μπακασέτα!

Επιβεβαιώθηκαν τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για επιστροφή του Τάσου Μπακασέτα στην κλήση της Εθνικής Ελλάδας!

Ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς οι εμφανίσεις του με τους γαλαζοκίτρινους αποδεικνύουν πως βρήκε ξανά τον καλό του εαυτό.

Με την ομάδα της πρωτεύουσας έχει καταγράψει 7 συμμετοχές, ενώ έχει ήδη σκοράρει 4 γκολ. Μάλιστα, τα τελευταία δύο ήταν τα πιο σημαντικά καθώς έδωσε τη νίκη στον ΑΠΟΕΛ, στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αρ.