Με συμμετοχή πέραν των 140 αθλητών διεξάγεται το Σάββατο (07/11) το O3 Olympus Man - Triathlon

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 αθλητών και αθλητριών από 15 χώρες πραγματοποιείται το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου, το O3 Olympus Man - Triathlon, μία από τις πιο απαιτητικές διοργανώσεις τριάθλου, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Οι συμμετέχοντες στο O3 Olympus Man - Triathlon θα κληθούν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους διανύοντας συνολικά 107χλμ, από την επιφάνεια της θάλασσας, μέχρι την ψηλότερη κορυφή του Τροόδους, κάνοντας 1,9χλμ κολύμπι, 84χλμ ποδηλασία και 21χλμ τρέξιμο.

Οκτώ αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή για να δοκιμαστούν στη μεγάλη απόσταση του O3 Xtreme Olympus Man – Triathlon, στην οποία θα διανύσουν συνολικά 219χλμ. Συγκεκριμένα θα αρχίσουν με 3,8χλμ κολύμβησης, θα συνεχίσουν με 172χλμ ποδηλασίας και θα τερματίσουν με 39,2χλμ τρεξίματος.

Η εκκίνηση για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα δοθεί στις 05:45 το πρωί, ενώ οι αθλητές του O3 Olympus Man - Triathlon θα ξεκινήσουν στις 06:45.

Στη φετινή διοργάνωση θα διαγωνιστούν αθλητές από Αγγλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ιταλία, Ιρλανδία, Κύπρο, Λευκορωσία, Νότιος Αφρική, Ουκρανία, Πολωνία και Ρωσία.

Εξάλλου, το O3 Olympus Man - Triathlon αποτελεί έναν από τους πέντε αγώνες που περιλαμβάνονται στο Hall of Fame του Extreme Triathlon Series 0.5 και οι αθλητές διεκδικούν ένα από τα πέντε μετάλλια που απαιτούνται για την κατάκτηση του επάθλου του Extreme Triathlon Series 0.5.

Mία σημαντική καινοτομία

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει μία σημαντική καινοτομία. Η Activate Cyprus, εταιρεία που διεξάγει τον αγώνα, εισάγει στους φετινούς αγώνες για πρώτη φορά το «Live Athlete Tracking». Μέσω του συστήματος αυτού θα δίνεται η δυνατότητα σε φίλους, οικογένειες και υποστηρικτές των αθλητών να παρακολουθούν την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τη βοήθεια και της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που πρώτη φορά γίνεται παγκόσμια.

Διαδρομές που δοκιμάζουν τα όρια της αντοχής

Η εκκίνηση θα δοθεί στα Δημοτικά Μπάνια της Πάφου, όπου θα γίνει το κομμάτι για το κολύμπι και η συνέχεια θα δοθεί με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ποδηλατικό σκέλος, με συνολική υψομετρική ανάβαση 2.410 μέτρων στο O3 Olympus Man - Triathlon. Οι ποδηλάτες θα περάσουν μέσα από τα χωριά Νικόκλεια, Μαμώνια, Άγιος Γεώργιος, Κιδάσι, Άγιος Νικόλαος, Χανδριά, Κάτω Πλάτρες, Παλιόμυλος, Λεμύθου και Πρόδρομος, με κατεύθυνση την Πλατεία Τροόδους.

Η τελευταία δοκιμασία περιλαμβάνει ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων σε ορεινά μονοπάτια, με συνολική υψομετρική ανάβαση 430 μέτρων. Οι αθλητές θα ακολουθήσουν δύο από τα πιο απαιτητικά και εντυπωσιακά μονοπάτια της Κύπρου, την Αταλάντη και την Άρτεμις, με τελικό προορισμό την κορυφή του Ολύμπου, σε υψόμετρο 1.952 μέτρων.

Αντίστοιχα απαιτητική είναι και η μεγάλη απόσταση, του O3 Xtreme Olympus Man – Triathlon, με τους οκτώ αθλητές που θα την επιχειρήσουν να καλούνται να ανταποκριθούν σε ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις και να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό στην ψηλότερη κορυφή της Κύπρου. Η προσπάθεια θα αρχίσει με 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης από την παραλία της Γεροσκήπου μέχρι την παραλία Αλυκές και θα συνεχιστεί με 172χλμ ποδηλασίας, με υψομετρική ανάβαση 4.720 μέτρων.

Η ποδηλατική διαδρομή διασχίζει την κοιλάδα του Διαρίζου, την περιοχή του Κύκκου και την Κοιλάδα των Κέδρων, περνώντας από μερικές από τις πιο όμορφες ορεινές περιοχές της Κύπρου, πριν καταλήξει στην πλατεία Τροόδους. Η δοκιμασία ολοκληρώνεται με 39,2χλμ τρεξίματος και επιπλέον 920 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, με τους αθλητές να καλούνται να ολοκληρώσουν τους γύρους στην περιοχή του Τροόδους, επιστρέφοντας στην πλατεία.

Το O3 Olympus Man - Triathlon στηρίζουν η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Περισσότερες πληροφορίες για το O3 Olympus Man - Triathlon στο https://www.activatecyprus.com/o3-olympusman-1 και για το O3 Xtreme Olympus Man – Triathlon στο https://www.activatecyprus.com/o3-olympusman-xtreme-o3.