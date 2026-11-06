Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας: Ερυθρόλευκο ντέρμπι στη Sunel Arena

Ερυθρόλευκο ντέρμπι στη Sunel Arena για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται απόψε (21:15), με αμφότερες να ψάχνουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στη διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες έρχονται από τις διαδοχικές νίκες κόντρα σε Μπεσίκτας και Αρμάνι Μιλάνο, σε αναμετρήσεις στις οποίες κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που προέκυψαν από τις πολύ σημαντικές απουσίες, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 7-2 και συγκατοικώντας στην κορυφή της βαθμολογίας με τον αιώνιο αντίπαλό τους. Πλέον, ο Ολυμπιακός έχει για μοναδική ήττα του στις 6 πιο πρόσφατες αγωνιστικές εκείνη από τη Φενέρμπαχτσε στα Άνω Λιόσια, ενώ την περασμένη Κυριακή επιβλήθηκε πολύ άνετα 91-62 του Περιστερίου, για να συνεχίσει την αήττητη πορεία του στην Stoiximan GBL.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Μοντέρο και του τιμωρημένου Ντόρσεϊ, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στην δράση μετά από 3 εβδομάδες απουσίας ο Φουρνιέ. Πιθανό να δούμε το ντεμπούτο του Κόντσαρ.

«Είναι πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Το μομέντουμ για μας δεν είναι καλό με βάση την απόδοση του Ερυθρού Αστέρα. Παίζει πολύ καλά, έχουν πολύ καλή άμυνα, προκαλούν το χειρότερο ποσοστό στον αντίπαλο σε δίποντα, ενώ παίζουν τελευταία με αλλαγές βάζοντας τον Οτζελέγε στο ‘5’. Έχω μεγάλο σεβασμό στον κόουτς Ναβάρο, δημιουργεί ομάδες με ταυτότητα και όσο περνά ο χρόνος κάνει την ομάδα του καλύτερη. Το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο και θα πρέπει να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε. Έχουμε ένα πολύ καλό ρεκόρ στην Ευρωλίγκα, είμαστε αήττητοι στο πρωτάθλημα, πήραμε το Σούπερ Καπ. Θεωρούμε ότι έχουμε καλή ομάδα και ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε συνθήκη», δήλωσε ενόψει του αποψινού αγώνα ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Από την άλλη, ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας χάσει μόλις ένα από τα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια του. 6-3 το ρεκόρ του, με μοναδική του ήττα εκείνη στο ευρωλιγκάτο ντέρμπι του με την Παρτίζαν, ενώ ακολούθησαν οι δύο εντός έδρας νίκες της την περασμένη «διαβολοβδομάδα», κόντρα σε Μακάμπι και Μπάγερν. Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να πάρει εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Ντουμπάι και Βιλερμπάν, ενώ πριν από μερικές μέρες επιβλήθηκε εύκολα 100-82 της Σιρόκι, για την Αδριατική Λίγκα.

Στα αγωνιστικά, ο Ίμπον Ναβάρο δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μότλεϊ, ο οποίος δεν ταξίδεψε στη χώρα μας με την αποστολή της ομάδας του, με τους Ιζούντου και Κολόκο να είναι οι δύο σέντερ.

«Έχουμε απόλυτο σεβασμό στον αντίπαλο, τους πρωταθλητές Ευρώπης. Καμία ομάδα δεν κατακτά τίποτα μόνο λόγω ποιότητας, χρειάζεται και μαχητικό πνεύμα. Ο Ολυμπιακός διαθέτει κάτι πολύ σημαντικό, ανεξαρτήτως προβλημάτων βρίσκει πάντα τον τρόπο να είναι ανταγωνιστικός και να νικά. Επίσης είναι η καλύτερη ομάδα σε επιθετικά ριμπάουντ (σ.σ. έβδομη με 12,7 έναντι 14,2 της πρώτης Παρί), πόντους από επιθετικά ριμπάουντ κι ευστοχία σε δίποντα (σ.σ. 60,2%). Μεγάλη πρόκληση για εμάς ένα τέτοιο παιχνίδι», δήλωσε ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Μπόρις Ρίζικ (Ουκρανία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).

sport-fm.gr