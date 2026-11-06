«Ο Λέλε το κάνει πάντα αυτό, δεν καταλαβαίνω...»

Aυτό που λείπει στην ομάδα του είναι το αποτέλεσμα ανάφερε στις δηλώσεις του μετά την ήττα από την Τβέντε, ο προπονητής της Πάφος FC, Ρικάρντο Σα Πίντο, ο οποίος αναφέρθηκε και στην αποβολή του Λέλε, φάση την οποία χαρακτήρισε ως κομβική για την έκβαση του παιχνιδιού.

«Η κομβική στιγμή ήταν η κόκκινη, όταν ήρθε τελείωσε το παιχνίδι για εμάς. Σκότωσε το πλάνο μας και την τακτική μας γιατί μέχρι εκείνη την στιγμή τα πηγαίναμε πολύ καλά» ανάφερε μεταξύ άλλων, ενώ διερωτήθηκε για την πρώτη κίτρινη κάρτα που δέχθηκε ο Λέλε:

«Η πρώτη κίτρινη στον Λελέ ήταν άδικη. Γιατί την έδωσε; Ο παίκτης πήγε στην κάμερα, δεν προκάλεσε τον κόσμο. Αξίζαμε περισσότερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δόθηκε, ο Λελέ όταν σκοράρει το κάνει κάθε φορά αυτό με την κάμερα».

Έπειτα πρόσθεσε: «Δεν πήραμε το αποτέλεσμα αλλά ήμασταν καλοί, δεν σκοράραμε όμως. Το πρόβλημα είναι ότι δεν νικάμε. Οι καλές εμφανίσεις δεν δίνουν βαθμούς. Έχουμε ποιότητα, χαρακτήρα αλλά αυτό που λείπει είναι το αποτέλεσμα, πάντα λείπει αυτό το κάτι».