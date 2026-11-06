Οι 230 συν 3 τίτλοι στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ

Μέρες γιορτής για τον ΑΠΟΕΛ, μία από τις ομάδες με τεράστια ιστορία, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά γενικότερα στον αθλητισμό. Η ομάδα της Λευκωσίας σε αυτή την 100ετία έχει βάλει στην τροπαιοθήκη της συνολικά 230 τρόπαια, συν τρία που κατακτήθηκαν σε ανεπίσημα πρωταθλήματα. Τα περισσότερα έχουν εξασφαλιστεί στο ποδόσφαιρο, όπου έχουν πανηγυριστεί 65 τίτλοι και συγκεκριμένα 29 πρωταθλήματα, 21 κύπελλα και 15 ασπίδες.

Ο ΑΠΟΕΛ ήταν πρώτος και στα δύο από τα τρία πρώτα ανεπίσημα πρωταθλήματα στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, ενώ είχε πάρει την πρωτιά και την περίοδο 1974-75, όμως τότε συμμετείχε ανεπίσημα στη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα, αρκετούς τίτλους πήρε στην ποδηλασία (55 τίτλοι), με 20 πρωταθλήματα και άλλους 35 τίτλους σε πρωταθλήματα και κύπελλα ατομικής χρονομέτρησης, ποδηλασίας δρόμου κ.ά.

Στην καλαθόσφαιρα κέρδισε 34 τίτλους (11 πρωταθλήματα, 12 κύπελλα, 11 ασπίδες), 26 στην επιτραπέζια αντισφαίριση (15 πρωταθλήματα, 11 κύπελλα), 17 στην πετόσφαιρα (15 πρωταθλήματα, 1 κύπελλο, 1 κύπελλο γυναικών), 15 στην υδατοσφαίριση (6 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα, 2 ασπίδες) και 14 στο φούτσαλ (7 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα, 2 ασπίδες). Επιπλέον, στο παλμαρές της ομάδας υπάρχουν τρία πρωταθλήματα στην κολύμβηση και ένα κύπελλο στο μπόουλινγκ.