Η κλήση της Εθνικής για Αρμενία και Μαυροβούνιο - Πρώτη για τρεις ποδοσφαιριστές!

Η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών αντιμετωπίζει την ερχόμενη Πέμπτη 12 Νοεμβρίου εκτός έδρας την Αρμενία (19:00) και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο «Άλφαμεγα» στη Λεμεσό το Μαυροβούνιο (16:00) στους δύο τελευταίους της αγώνες στη φάση των ομίλων του Nations League.

Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικούς αγώνες για την ομάδα μας, η οποία διεκδικεί ακόμη και την πρώτη θέση στον όμιλο.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Η προετοιμασία θα αρχίσει τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και στην κλήση του προπονητή της Εθνικής μας Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται 27 ποδοσφαιριστές. Πρώτη κλήση για τρεις ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τον Ιάσονα Πική, το Ζάνο Σάββα και το Μόργκαν Μπράουν που πήρε πρόσφατα την κυπριακή υπηκοότητα.

Αναλυτικά οι επιλογές του Ομοσπονδιακού μας προπονητή:

ΑΕΚ Λάρνακας: Αντρέας Παρασκευά, Χαράλαμπος Κυριάκου, Κώστας Πηλέας

ΑΕΛ Λεμεσού: Ευαγόρας Αντωνίου

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Λαΐφης, Σταύρος Γεωργίου

Απόλλων Λεμεσού: Γιώργος Μαλεκκίδης, Λεωνίδας Κονομής, Μόργκαν Μπράουν

Άρης Λεμεσού: Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ολυμπιακός Λευκωσίας: Ζάνος Σάββα

Ομόνοια Λευκωσίας: Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής, Παναγιώτης Ανδρέου, Φαμπιάνο Φρέιτας

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

BSC Young Boys: Ζόελ Μολ

Burnley F.C.: Μάρκους Έντουαρντς

FC Pyunik: Ιάσωνας Πικής

FC Utrect: Νικόλας Παναγιώτου

FK Crvena Zvedza: Λοΐζος Λοΐζου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

Notts County: Νικόλας Τσαρούλλα

PFC Cska Sofia: Ιωάννης Πίττας

UTA Arad: Μαρίνος Τζιωνή

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού

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