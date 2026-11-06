Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια Αρ.: Με τη 2η θα χαλαρώσει η θηλιά

Μόλις μία νίκη σε οκτώ παιχνίδια πανηγύρισαν Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια Αραδίππου και έτσι η αποψινή (19:00) τους μονομαχία στο «Αμμόχωστος», κρίνεται ιδιαίτερα κομβική.

Με τη δεύτερή τους, θα χαλαρώσει κάπως η... θηλιά στο λαιμό και θα πάνε με ευχάριστη διάθεση στη διακοπή. Φυσικά, ένας μπορεί να το πετύχει ενώ και η ισοπαλία κρίνεται ανεπιθύμητη.

Οι ερυθρόλευκοι με πέντε βαθμούς είναι στη 13η θέση, ενώ έναν βαθμό περισσότερο έχουν τα «περιστέρια». Είναι, πάντως, μία μάχη χωρίς προγνωστικά, με όσα μας έχουν παρουσιάσει ως τώρα οι δύο ομάδες.