Ξένοι διαιτητές στο VAR σε τρία παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
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Η δράση αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή, 8/11
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 9ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2026.
Σάββατο, 7 Νοέμβριου
16:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Krasava Ε.Ν.Υ
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος
4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Pedro Alexandre Duarte Ferreira
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου
16:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Antonio Ricardo Mesquita Moreira
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
VAR: Pedro Alexandre Duarte Ferreira
AVAR: Σολωμού Δημήτρης
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
19:00 Πάφος F.C. - ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος