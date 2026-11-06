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Ξένοι διαιτητές στο VAR σε τρία παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

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Η δράση αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή, 8/11

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 9ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2026.

Σάββατο, 7 Νοέμβριου

16:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Krasava Ε.Ν.Υ

Στάδιο:  Άλφαμεγα

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος  

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Pedro Alexandre Duarte Ferreira

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου

16:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο: «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Antonio Ricardo Mesquita Moreira

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας Άρης Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Pedro Alexandre Duarte Ferreira

AVAR: Σολωμού Δημήτρης

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

19:00 Πάφος F.C. - ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

 

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