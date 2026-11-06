Τα… βρήκε και με την εταιρεία το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή!

Άσπρος καπνός στον ΑΠΟΕΛ και από την εταιρεία!

Μετά την καταρχήν συμφωνία του Σωματείου με το επενδυτικό σχήμα, σειρά πήρε η εταιρεία καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων ήταν συνεχείς, ώστε να προκύψει αίσιο τέλος και ανάμεσα σε αυτές τις πλευρές.

Όπως προκύπτει, οι συναντήσεις των τελευταίων 24ώρων είχαν αίσιο τέλος γι’ αυτό και το νερό μπήκε στ’ αυλάκι, όσον αφορά στη διαχείριση του ΑΠΟΕΛ από τους επενδυτές, τον προσεχή Μάιο. Το μόνο που εκκρεμεί είναι σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ώστε να ανάψει και… επίσημα πράσινο φως για την επόμενη μέρα.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός των επόμενων ωρών.