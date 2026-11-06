Ο διακόπτης που έσβησε, το «αν» που την... κατατρέχει και η «ασπίδα» Χένινγκ Μπεργκ

Από όνειρο, μετατράπηκε σε εφιάλτης το παιχνίδι της Ομόνοιας κόντρα στη Νάιμεγκεν. Το 1-3 άφησε την ομάδα της πρωτεύουσας απογοητευμένη καθώς η εξέλιξη του αγώνα και ο τρόπος που αυτός χάθηκε, δεν... χωνεύεται εύκολα. Είχε το προβάδισμα, τον έλεγχο για 50 λεπτά και τα... ψυχικά αποθέματα να διατηρήσει τους Ολλανδούς σε χαμηλό τέμπο και μακριά από την εστία του Καμίνσκι.

Κάπου εκεί, ο διακόπτης... έσβησε και οι γηπεδούχοι δεν συγχώρεσαν. Ισοφάρισαν στο 50ο λεπτό και στη συνέχεια σε δύο (!) λεπτά το έφεραν τούμπα. Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ έχασε την ψυχραιμία της, τη δύναμη της και την αυτοπεποίθηση της. Και σε αυτό το επίπεδο... απαγορεύεται. Στο 40λεπτο λοιπόν που ακολούθησε, δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Νάιμεγκεν, υπέπεσε σε αμυντικά λάθη, υπέστη ξανά... black out όπως και στο πρόσφατο παρελθόν κι έτσι το σκηνικό μετατράπηκε σε... νεφελώδες.

Βέβαια, αυτό το «αν» που... κατατρέχει την Ομόνοια από την αρχή της τρέχουσας σεζόν όσον αφορά στο τελείωμα των φάσεων, ταλαιπωρεί και... σήμερα τους φίλους της ομάδας. Οι πράσινοι κατέγραψαν σωρεία ευκαιριών όμως η μπάλα κατέληξε μόλις μια φορά στο πλεχτό. Η ομάδα της πρωτεύουσας έφτανε στη πηχή (περιοχή) αλλά δεν έπινε νερό (σκόραρε) με αποτέλεσμα να δώσει ελπίδες και ρυθμό στους γηπεδούχους. Κάπου εδώ, μπαίνει στην συζήτηση και ο παράγοντες που αφορά στις απουσίες. Μπάλκοβετς, Νεγκό, Κακουλλής δεν είναι και λίγα αγωνιστικά προβλήματα, την ίδια ώρα που οι Οντουμπάντζο και Ακιντόλα δεν έχουν ευρωπαϊκό δικαίωμα συμμετοχής.

Απ' εκεί και πέρα, ξεχώρισε η «ασπίδα» του Μπεργκ. Ο Νορβηγός τεχνικός προστάτεψε τους ποδοσφαιριστές του καθώς αφ' ενός επισήμανε τα... σωστά τους και αφετέρου θέλησε να τους αποφορτίσει από το αποτέλεσμα.

«Ήταν ψηλό το επίπεδο της ομάδας. Αυτό είναι το επίπεδο στην Ευρώπη. Οι παίκτες πρέπει να είναι περήφανοι. Μου αρέσει το πως προσεγγίζουμε αυτούς τους αγώνες. Έχουμε έξι βαθμούς. Κάναμε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος και στο δεύτερο δεχθήκαμε κάποια γκολ από λάθη που δεν κάνουμε ως συνήθως. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος αλλά είμαι ικανοποιημένος με το πως προσεγγίζει η ομάδα τα παιχνίδια», ήταν μερικές από τις αναφορές του Μπεργκ μετά το τέλος του αγώνα, οι οποίες φανερώνουν πως ο ίδιος πιστεύει πως η ομάδα του βρίσκεται στον σωστό δρόμο.