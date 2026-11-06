Δεν αντέχεται νέα γκέλα εκτός... προγράμματος

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ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Το ζητούμενο για την ΑΕΚ σήμερα είναι η νίκη, σε συνδυασμό με καλό ποδόσφαιρο

Νίκη κορυφής και ηρεμίας ενόψει της διακοπής του πρωταθλήματος θα είναι για την ΑΕΚ ενδεχόμενο τρίποντο απόψε (19:00) σε βάρος της Καρμιώτισσας, στην «Αρένα». Είναι το μεγάλο φαβορί αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο.

Τα τελευταία της παιχνίδια με μικρές, θεωρητικά, ομάδες, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, όπου της βγήκε… η ψυχή μέχρι να πάρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, θα πρέπει να ηχήσουν ως «καμπάνες» για τους παίκτες του Σεγιές. Το ζητούμενο για την ΑΕΚ σήμερα είναι η νίκη, σε συνδυασμό με καλό ποδόσφαιρο.

Η πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Παλεάρι, Εκπολό, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Ολιβάν ή Πηλέα, Λέδες, Κέλερ, Μράπτι, Λαγιούνι, Τσακόν και Μπάγιτς. Εφόσον, όμως, ο Ισπανός τεχνικός επιμείνει στον σχηματισμό με τρία στόπερ, τότε ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Οι Αντερέγκεν και Ιβάνοβιτς είναι ξανά διαθέσιμοι αλλά μάλλον θα έρθουν από τον πάγκο. Στην αποστολή θα είναι πιθανότατα και ο Αμίν. Δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Ρέπας.

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