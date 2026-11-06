Χάμιλτον: «Εξακολουθώ να είμαι ενοχλημένος με Λεκλέρ»

Ο χρόνος δεν... γιάτρεψε τις πληγές που άφησε στην Ferrari το Grand Prix της περασμένης Κυριακής στο Μεξικό. Ο Λιούις Χάμιλτον συνεχίζει να έχει νεύρα με τον Σαρλ Λεκλέρ, που του στέρησε ακόμη και τη νίκη.

Οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε μια «μάχη» από τις πρώτες στροφές, αποφεύγοντας οριακά την σύγκρουση, παρά το γεγονός ότι ο Χάμιλτον είχε εκκινήσει από την pole position και ο Λεκλέρ από την τρίτη θέση. Οι δύο Ferrari αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν για λίγο την πίστα της Πόλης του Μεξικού, με τον Χάμιλτον να εκφράζει την οργή του μέσω ασυρμάτου για τον ελιγμό του Μονεγάσκου οδηγού.

«Προφανώς ήμουν ενοχλημένος και εξακολουθώ να είμαι. Πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση και θα την κάνουμε εν ευθέτω χρόνω όταν επιστρέψουμε στην Ευρώπη», τόνισε ο Χάμιλτον μιλώντας τους δημοσιογράφους εν όψει του Grand Prix της Κυριακής στο Σάο Πάολο, ενώ ο Λεκλέρ απουσίαζε από τις συνεντεύξεις Τύπου της ημέρας λόγω της γέννησης της κόρης του.

«Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε για την ομάδα, που έχει κάνει απίστευτη δουλειά στο να μας ενώσει εφέτος», πρόσθεσε ο Βρετανός, πρωταθλητής με τη McLaren και έξι φορές πρωταθλητής με την Mercedes πριν ενταχθεί στη Ferrari το 2025. Ερωτηθείς εάν ο Λεκλέρ, ο οποίος θεωρεί την Ferrari «δεύτερη οικογένειά» του, ήταν πιο επιθετικός μαζί του στους αγώνες παρά με τους αντιπάλους της από την Mercedes, την Red Bull ή την McLaren, απάντησε: «Ναι. Βλέπω το ίδιο πράγμα με εσάς... Εάν κοιτάξετε τους «ομοσταύλους» του, ήταν το ίδιο με τον Σεμπάστιαν Φέτελ και τον Κάρλος Σάϊνθ (σ.σ. πρώην οδηγούς της Ferrari)».

Ο 41χρονος σούπερ σταρ της F1 είχε ήδη επισημάνει «σημαντικά προβλήματα» εντός της Scuderia και απαίτησε συνάντηση με τον Λεκλέρ και τον επικεφαλής της ομάδας τους, Φρεντερίκ Βασέρ. Ο τελευταίος φάνηκε να... αποκηρύσσει τον Λεκλέρ αμέσως μετά το Grand Prix του Μεξικού, εκφράζοντας την «ενόχλησή» του για αυτόν και για «τους 2.000 ανθρώπους που εργάζονται» στην Ferrari F1.

Η Ferrari είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, 126 βαθμούς πίσω από την Mercedes, που έχει σχεδόν εξασφαλίσει τον παγκόσμιο τίτλο. Ο Χάμιλτον είναι τρίτος στην βαθμολογία των οδηγών, δύο βαθμούς πίσω από τον Φερστάπεν και ο Λεκλέρ είναι πέμπτος, ενώ ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι (Mercedes) στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής την περασμένη Κυριακή.

sport-fm.gr