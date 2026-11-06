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Stoiximan: Πληθώρα αποδόσεων για το ΑΕΚ Λάρνακας – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών στις 19:00, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ανταγωνιστικές αποδόσεις για τον αγώνα.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.22, η ισοπαλία στα 6.20 και η επικράτηση της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών στα 11.00. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ειδική αγορά «Ομάδα να σκοράρει πέναλτι», με την επιλογή να πετύχει γκολ από πέναλτι η ΑΕΚ Λάρνακας να προσφέρεται στα 4.35, ενώ το αντίστοιχο ενδεχόμενο για την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών προσφέρεται στα 9.75. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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