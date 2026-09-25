«Μάγκες πάμε δυνατά, πάμε όλοι μαζί»: Η ηγετική ομιλία του Παυλίδη πριν το ματς με τη Σερβία
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Εθνική Ελλάδας δημοσίευσε βίντεο από την παρακάμερα της χθεσινής νίκης επί της Σερβίας, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να ξεχωρίζει χάρη στην ηγετική του ομιλία πριν τη σέντρα του αγώνα.
Το βράδυ της Πέμπτης (25/09) η Εθνική μας ομάδα πανηγύρισε ένα τεράστιο διπλό και μάλιστα με ανατροπή επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα της League A του Nations League.
Η «γαλανόλευκη» πήρε αυτό που άξιζε βάσει εικόνας χάρη στα τέρματα των Τζόλη και Δουβίκα στο 74' και το 90+5' αντίστοιχα, χαρίζοντας στη χώρα μας το πρώτο τρίποντο στη φετινή διοργάνωση.
Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη αυτή επιτυχία, η Εθνική δημοσίευσε βίντεο από την παρακάμερα του ματς, εκεί όπου ξεχωρίζει η λιτή, πλην όμως ηγετική ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια της ομάδας πριν τη σέντρα του αγώνα.
Τα όσα ανέφερε ο Βαγγέλης Παυλίδης:
«Μάγκες, έχουμε μιλήσει αρκετά, ξέρουμε ο κάθε ένας τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε δυνατά! Το ταλέντο δεν φτάνει.Πρέπει να δώσουμε πάθος, συγκέντρωση και προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί!».
sport-fm.gr