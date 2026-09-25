«Μάγκες πάμε δυνατά, πάμε όλοι μαζί»: Η ηγετική ομιλία του Παυλίδη πριν το ματς με τη Σερβία

Το βράδυ της Πέμπτης (25/09) η Εθνική μας ομάδα πανηγύρισε ένα τεράστιο διπλό και μάλιστα με ανατροπή επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα της League A του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» πήρε αυτό που άξιζε βάσει εικόνας χάρη στα τέρματα των Τζόλη και Δουβίκα στο 74' και το 90+5' αντίστοιχα, χαρίζοντας στη χώρα μας το πρώτο τρίποντο στη φετινή διοργάνωση.

Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη αυτή επιτυχία, η Εθνική δημοσίευσε βίντεο από την παρακάμερα του ματς, εκεί όπου ξεχωρίζει η λιτή, πλην όμως ηγετική ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια της ομάδας πριν τη σέντρα του αγώνα.

Τα όσα ανέφερε ο Βαγγέλης Παυλίδης:

«Μάγκες, έχουμε μιλήσει αρκετά, ξέρουμε ο κάθε ένας τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε δυνατά! Το ταλέντο δεν φτάνει.Πρέπει να δώσουμε πάθος, συγκέντρωση και προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί!».

sport-fm.gr