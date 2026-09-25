Όλα στον… αέρα: Κινδυνεύουν οι τίτλοι της Μάντσεστερ Σίτι!

Τις πιο ανησυχητικές ώρες της… ιστορίας της βιώνει τη δεδομένη χρονική στιγμή η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία σκέφτεται τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα από την Premier League, αλλά και τους… τίτλους που έχει κατακτήσει. Σοβαρός ο κίνδυνος αφαίρεσης πρωταθλημάτων!

Η υπόθεση των 114 παραβάσεων της Μάντσεστερ Σίτι δεν αφορά πλέον μόνο την πιθανή τιμωρία του συλλόγου για το μέλλον, αλλά ενδέχεται να επηρεάσει και τίτλους που έχει ήδη κατακτήσει στην Premier League.

Με την ανεξάρτητη επιτροπή να έχει κρίνει τη Σίτι ένοχη για σχεδόν το σύνολο των κατηγοριών και τη διαδικασία των κυρώσεων να βρίσκεται πλέον μπροστά, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτουν είναι το κατά πόσο μια πιθανή αφαίρεση βαθμών θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε προηγούμενες σεζόν.

Αν αυτό συμβεί, τότε οι βαθμολογίες των συγκεκριμένων αγωνιστικών περιόδων θα μπορούσαν να αλλάξουν και μαζί τους να τεθούν υπό αμφισβήτηση και οι τίτλοι που κατέκτησε η Μάντσεστερ Σίτι σε αυτές.

Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στην ιστορία της Premier League, καθώς η Σίτι έχει κατακτήσει την πλειοψηφία των πρωταθλημάτων, κατά την περίοδο που αφορά η υπόθεση.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: η πιθανή αφαίρεση τίτλων δεν έχει αποφασιστεί και δεν προκύπτει αυτόματα από την ενοχή της Σίτι. Θα πρέπει πρώτα να γίνει γνωστή η τελική κύρωση και ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα εφαρμοστεί.

Η υπόθεση, επομένως, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή αφαίρεση βαθμών. Εάν υπάρξουν κυρώσεις που θα επηρεάσουν τις προηγούμενες σεζόν, τότε τίτλοι της Μάντσεστερ Σίτι θα μπορούσαν να βρεθούν σε κίνδυνο και ο χάρτης της Premier League να αλλάξει ακόμη και για το παρελθόν.

Η τελική απόφαση για τις κυρώσεις αναμένεται πλέον με τεράστιο ενδιαφέρον, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι έχει καταστήσει σαφές ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης.

england365.gr