ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα στον… αέρα: Κινδυνεύουν οι τίτλοι της Μάντσεστερ Σίτι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η τελική απόφαση για τις κυρώσεις αναμένεται πλέον με τεράστιο ενδιαφέρον, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι έχει καταστήσει σαφές ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης.

Τις πιο ανησυχητικές ώρες της… ιστορίας της βιώνει τη δεδομένη χρονική στιγμή η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία σκέφτεται τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα από την Premier League, αλλά και τους… τίτλους που έχει κατακτήσει. Σοβαρός ο κίνδυνος αφαίρεσης πρωταθλημάτων!

Η υπόθεση των 114 παραβάσεων της Μάντσεστερ Σίτι δεν αφορά πλέον μόνο την πιθανή τιμωρία του συλλόγου για το μέλλον, αλλά ενδέχεται να επηρεάσει και τίτλους που έχει ήδη κατακτήσει στην Premier League.

Με την ανεξάρτητη επιτροπή να έχει κρίνει τη Σίτι ένοχη για σχεδόν το σύνολο των κατηγοριών και τη διαδικασία των κυρώσεων να βρίσκεται πλέον μπροστά, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτουν είναι το κατά πόσο μια πιθανή αφαίρεση βαθμών θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε προηγούμενες σεζόν.

Αν αυτό συμβεί, τότε οι βαθμολογίες των συγκεκριμένων αγωνιστικών περιόδων θα μπορούσαν να αλλάξουν και μαζί τους να τεθούν υπό αμφισβήτηση και οι τίτλοι που κατέκτησε η Μάντσεστερ Σίτι σε αυτές.

Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στην ιστορία της Premier League, καθώς η Σίτι έχει κατακτήσει την πλειοψηφία των πρωταθλημάτων, κατά την περίοδο που αφορά η υπόθεση.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: η πιθανή αφαίρεση τίτλων δεν έχει αποφασιστεί και δεν προκύπτει αυτόματα από την ενοχή της Σίτι. Θα πρέπει πρώτα να γίνει γνωστή η τελική κύρωση και ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα εφαρμοστεί.

Η υπόθεση, επομένως, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή αφαίρεση βαθμών. Εάν υπάρξουν κυρώσεις που θα επηρεάσουν τις προηγούμενες σεζόν, τότε τίτλοι της Μάντσεστερ Σίτι θα μπορούσαν να βρεθούν σε κίνδυνο και ο χάρτης της Premier League να αλλάξει ακόμη και για το παρελθόν.

Η τελική απόφαση για τις κυρώσεις αναμένεται πλέον με τεράστιο ενδιαφέρον, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι έχει καταστήσει σαφές ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης.

england365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Oι λεπτομέρειες της συμφωνίας Ομόνοιας και Νέας Σαλαμίνας για τον Βίκτωρος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα πρώτα τρίποντα σε Γ' κατηγορία και Επίλεκτη ΣΤΟΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Γεμίζει μπαταρίες και ετοιμάζει… αντεπίθεση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κλοπ: «Αυτή ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες Shanghai Sprints

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μόλις έφυγε ένας... Σαλαμιναίος, πάει να πάρει άλλο η Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ράσελ νικητής με 0,1” στο φότο-φίνις στο επειδοσιακό GP του Μπακού

AUTO MOTO

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: To πρώτο γκολ του Μάε στην Άτλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Γιουνάιτεντ εξετάζει πώς να χρησιμοποιήσει τις 114 κατηγορίες που βαραίνουν τη Σίτι για να γλιτώσει χρέη

Premier League

|

Category image

Οι Γκρίζλις αποδέσμευσαν τον Ντι' Άντζελο Ράσελ!

NBA

|

Category image

Γιαμπουσέλε: «Το πρώτο από τα πολλά»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μπέκαμ: Το Μουντιάλ τον έκανε πλουσιότερο κατά 22 εκατομμύρια ευρώ!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Κράσνονταρ: Απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες τον Τζέιντον Σάντσο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ίντερ: Καθαρά κέρδη 22,7 εκατ. ευρώ για τη σεζόν 2025/26

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Λεμπρόν για την μεταγραφή στους Σίξερς: «Να βοηθήσω τον Εμπίιντ να πάρει το πρωτάθλημα»

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη