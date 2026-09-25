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Στη Σούπερ Λιγκ 2 ο Διαμαντάκος!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοινώθηκε η πρώην επιθετικός του ΑΠΟΕΛ

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Διαμαντάκου ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ. 

Ο Ελλαδίτης φορ επιστρέφει στην πατρίδα του έπειτα από 11 χρόνια για να ενισχύσει τη νέα του ομάδα στην δεύτερη κατηγορία. 

Η ανακοίνωση:

«Η Αναγέννηση Καρδίτσας ενισχύει την επιθετική της γραμμή με τον Δημήτρη Διαμαντάκο. Ο 33χρονος Έλληνας σέντερ φορ επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό, φέρνοντας μαζί του εμπειρίες από πέντε διαφορετικές χώρες.Ο Διαμαντάκος ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον Ολυμπιακό και αγωνίστηκε επίσης με τις φανέλες του Πανιωνίου, του Άρη και του Εργοτέλη. Το 2015 άνοιξε το κεφάλαιο του εξωτερικού: στην Γερμανία φόρεσε τις φανέλες της Καρλσρούης, της Μπόχουμ και της Ζανκτ Πάουλι. Ακολούθησαν η Χάιντουκ Σπλιτ στην Κροατία, η Άσντοντ στο Ισραήλ, η Κεράλα Μπλάστερς και η Ίστ Μπενγκάλ στην Ινδία, ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν ο ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Έχει υπάρξει και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας.Γεννημένος στις 5 Μαρτίου 1993, ο Διαμαντάκος αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και έχει ύψος 1,84 μ. Η έλευσή του στην Καρδίτσα σηματοδοτεί την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2015.Δημήτρη, καλώς ήρθες στην Αναγέννηση Καρδίτσας!»

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ΑΠΟΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

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