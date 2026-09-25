Η πρώτη τοποθέτηση της Μάντσεστερ Σίτι μετά την απόφαση

Η Μάντσεστερ Σίτι τοποθετήθηκε για πρώτη φορά μετά τις πληροφορίες που τη θέλουν να έχει κριθεί ένοχη για σχεδόν το σύνολο των οικονομικών παραβάσεων που της αποδίδονται, χωρίς, ωστόσο, να αλλάζει στάση.

Οι «πολίτες» επιμένουν πως η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και υπενθυμίζουν την απαίτησή τους για μία ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση, μένοντας πιστοί στη θέση του κλαμπ από τον Φεβρουάριο του 2023.

Η πρώτη αντίδραση από τη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ ήρθε λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες για την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής. Η Σίτι δεν σχολίασε επί της ουσίας όσα αναφέρονται για την ετυμηγορία, αλλά ξεκαθάρισε πως υπάρχουν ακόμη σημαντικά στάδια μέχρι να φτάσει η πολύκροτη υπόθεση στο τέλος της.

«Η διαδικασία της Premier League βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με σημαντικά στοιχεία να απομένουν προς ολοκλήρωση και υπό καθεστώς αυστηρής εμπιστευτικότητας. Ως εκ τούτου, η θέση της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει συνεπής με την ανακοίνωση του συλλόγου τον Φεβρουάριο του 2023», ανέφεραν οι «πολίτες».

Στη συνέχεια, η Σίτι στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει την έρευνα όλα αυτά τα χρόνια.

«Ο σύλλογος έχει σεβαστεί επιμελώς τη δέουσα διαδικασία για οκτώ χρόνια, με την πεποίθηση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η εκτελεστική ηγεσία της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και δίκαιος ρυθμιστής, απαλλαγμένος από κομματικές επιρροές».

Οι πληροφορίες θέλουν την ανεξάρτητη επιτροπή να έχει κρίνει τη Σίτι ένοχη για σχεδόν το σύνολο των κατηγοριών, χωρίς ακόμη να έχει αποφασιστεί η τιμωρία της.

Αφαίρεση βαθμών και ακόμη βαρύτερες κυρώσεις βρίσκονται μεταξύ των ενδεχομένων που έχουν τεθεί στη δημόσια συζήτηση, όμως τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

Η Σίτι, από την πλευρά της, κρατά προς το παρόν την ίδια γραμμή, και επισημαίνει πως η διαδικασία δεν έχει περατωθεί.

england365.gr