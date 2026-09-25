Sold out σε λιγότερο από δύο ώρες το «αντίο» του Μέσι

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή, στις 6 Οκτωβρίου απέναντι στο Μπενίν.

Χρειάστηκαν λιγότερες από δύο ώρες για να κάνουν… φτερά τα 85.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία για τον αγώνα του «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, παρότι οι τιμές τους ήταν αρκετά υψηλές με βάση τους μισθούς στην Αργεντινή.

Το φθηνότερο εισιτήριο κόστιζε 51 ευρώ, ενώ σε πλατφόρμες μεταπώλησης οι τιμές σε καλές θέσεις ξεπέρασαν και τα 2.000 ευρώ.

Στο γήπεδο θα υπάρχει μια γιγαντιαία σημαία και πανό για εκείνον στο γήπεδο, ειδικά βίντεο, παρουσία σημαντικών προσκεκλημένων, αλλά και σειρά εκδηλώσεων και τιμητικών ενεργειών πριν από το παιχνίδι.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, οι άνθρωποι της Αργεντινής θα προσπαθήσουν να δώσουν ένα μικρόφωνο στον Μέσι, προκειμένου να απευθυνθεί στον κόσμο, εφόσον φυσικά αισθάνεται συναισθηματικά σε θέση να μιλήσει.

Aυτή θα είναι η 208η συμμετοχή του «Λέο» με το εθνόσημο, με το οποίο μετράει και 125 γκολ. Με την Αργεντινή κατέκτησε το Μουντιάλ το 2022, δύο Κόπα Αμέρικα και το Finalissima, όπως επίσης και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008.

Πηγή: sport-fm.gr