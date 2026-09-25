Ο Κάβανα σφυρίζει το Γερμανία-Ελλάδα - Είχε διευθύνει το επικό Άγιαξ-Παναθηναϊκός των 34 πέναλτι

Ο Κρίστοφερ Κάβανα θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης της Γερμανίας με την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ, το βράδυ της Κυριακής (27/9, 21:45), για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Βοηθοί του Άγγλου ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς, τέταρτος διαιτητής ο Τόμας Μπράμαλ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας, με AVAR τον Άγγλο Άντριου Μάντλεϊ.

Ο 41χρονος Κάβανα έχει βρεθεί στο παρελθόν σε παιχνίδι με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Τον Αύγουστο του 2024 είχε διευθύνει τη δραματική ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για τα προκριματικά του Europa League. Η πρόκριση κρίθηκε έπειτα από μία απίθανη διαδικασία 34 πέναλτι, με τον Άγιαξ να επικρατεί τελικά με 13-12 και τους «πράσινους» να συνεχίζουν τότε στα playoffs του Conference League.

Τη φετινή σεζόν ο Άγγλος διαιτητής έχει ήδη σφυρίξει ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων τα Καϊράτ Αλμάτι-Άντερλεχτ (0-3) και Φενέρμπαχτσε-Στουρμ Γκρατς (2-0), αλλά και παιχνίδια της Premier League, όπως τα Μπόρνμουθ-Έβερτον (1-1), Άρσεναλ-Τσέλσι (2-1) και Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς (2-3).

Τον περασμένο Φεβρουάριο είχε μείνει εκτός ορισμών της Premier League για ένα Σαββατοκύριακο μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν αποφάσεις του στο Άστον Βίλα-Νιούκαστλ για το FA Cup.