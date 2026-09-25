«Υποβιβασμός»: Η βασικότερη ποινή όλων σύμφωνα με τον Ornstein, είναι η National League!

Νέα δεδομένα που προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον στην Premier League, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 παραβάσεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, σύμφωνα με τον David Ornstein.

Η ανεξάρτητη επιτροπή έχει πλέον ολοκληρώσει τη διαδικασία και το επόμενο βήμα αφορά την επιβολή των κυρώσεων. Η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Το πιο σοβαρό σενάριο που βρίσκεται πλέον στο τραπέζι είναι ο υποβιβασμός της Μάντσεστερ Σίτι από την Premier League, εφόσον επιβληθεί εξαιρετικά βαριά ποινή. Ωστόσο, η τελική κύρωση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και θα πρέπει να προηγηθεί η σχετική διαδικασία.

Η υπόθεση αφορά τις πολυάριθμες οικονομικές παραβάσεις που αποδόθηκαν στους «Πολίτες» και σχετίζονται με την περίοδο από το 2009 έως το 2018. Η πιθανή ποινή μπορεί να περιλαμβάνει από αφαίρεση βαθμών έως και αποβολή από την Premier League, ανάλογα με την τελική απόφαση.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην απόφαση για τις κυρώσεις, αλλά και στην έφεση που αναμένεται να καταθέσει η Μάντσεστερ Σίτι.

england365.gr