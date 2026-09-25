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Έριξε... πόρτα σε ΜΜΕ και κομμωτές ο Ζιντάν

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ζινεντίν Ζιντάν αποφάσισε να απαγορεύσει την παρουσία ΜΜΕ και προσωπικών κομμωτών των παικτών στο προπονητικό κέντρο της εθνικής Γαλλίας.

Νέα ήθη από τον Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική Γαλλίας. Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που διαδέχτηκε τον Ντιντιέ Ντεσάμπ στον πάγκο των «μπλε» και θα κάνει ντεμπούτο απόψε απέναντι στην Τουρκία για το Nations League, αποφάσισε να πάρει μέτρα για να έχει πιο συγκεντρωμένους τους παίκτες του στα παιχνίδια.

Η σημαντικότερη αλλαγή που έχει φέρει ο «Ζιζού», αφορά τον κοινόχρηστο χώρο διαβίωσης στο προπονητικό καμπ στο Κλερφοντέν. Πλέον απαγορεύεται η παρουσία των ΜΜΕ κατά την προσέλευση των παικτών, για να αποφεύγεται η κουβέντα για τα ντυσίματα των παικτών, ενώ παράλληλα δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση και οι κομμωτές των παικτών.

Πηγή: sport-fm.gr

 

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