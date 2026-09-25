Οκτώβρης ή αλλιώς... διαβολοκτώβρης

Ο Χένινγκ Μπεργκ φρόντισε να δώσει σεβαστή άδεια στους παίκτες του που δεν είναι διεθνείς την ώρα που περιμένει τους υπόλοιπους να επιστρέψουν υγιείς για να βάλει μπρος την προετοιμασία για τα επόμενα επίσημα.

Ουσιαστικά ο αγωνιστικός Οκτώβριος της Ομόνοιας ξεκινά στις 9 με το παιχνίδι κόντρα στην Καρμιώτισσα και ολοκληρώνεται στις 31 με το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΛ.

Δεν είναι καθόλου υπερβολή πάντως να χαρακτηρίσουμε τον συγκεκριμένο μήνα ως διαβολοκτώβριο μιας και σε πολύ μικρό διάστημα θα δώσει έξι συνολικά παιχνίδια.

Πιο συγκεκριμένα μέσα σε μία περίοδο 23 ημερών το τριφύλλι θα αγωνιστεί:

Με Καρμιώτισσα (5η αγωνιστική, 9/10)

Με Τσέλιε (Europa League, 15/10)

Με Ολυμπιακό (6η αγωνιστική, 19/10)

Με Μπενφίκα (Europa League, 22/10)

Με ΑΕΚ (7η αγωνιστική, 26/10)

Με ΑΕΛ (8η αγωνιστική, 31/10)