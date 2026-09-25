Διέλυσε τον ανταγωνισμό και κατέκτησε την pole position στο Μπακού ο Ράσελ!

Μια από τις πιο εντυπωσιακές και κυριαρχικές pole position της φετινής σεζόν στη Formula 1 πανηγύρισε το απόγευμα της Παρασκευής (25/09) ο Τζορτζ Ράσελ!

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes ήταν απολαυστικός και πραγματικά... πετούσε στην πίστα του «Baku City Circuit» , με αποτέλεσμα να κατακτήσει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την πέμπτη φετινή του pole position, σπάζοντας όλα τα «κοντέρ»!

Ο 28χρονος οδηγός του γερμανικού κολοσσού εκμεταλλεύτηκε το ατύχημα που είχε ο teammate του και πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, φτάνοντας στην κορυφή των κατατακτήριων δοκιμών του Μπακού... χωρίς αντίπαλο! Συγκεκριμένα, ο Ράσελ θα εκκινήσει το αυριανό Grand Prix από την πρώτη θέση του grid μετά και τον ταχύτερο γύρο που έκανε σήμερα με χρόνο 1:42.526, αφήνοντας πίσω του και στη δεύτερη θέση τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και στα +0.837 δευτερόλεπτα!

Τον τρίτο καλύτερο χρόνο κατέγραψε ο Όσκαρ Πιάστρι, με τον Αυστραλό πιλότο της McLaren να μένει μόλις ένα χιλιοστό πίσω από τον Μονεγάσκο οδηγό της Scuderia (!), με τον Άιζακ Χατζάρ να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να οδηγεί την Red Bull του στην 4η θέση.

Από εκεί και πέρα, η διαφορά από την κορυφή ξεπέρασε το ένα δευτερόλεπτο, με τους Λάντο Νόρις, Λιούις Χάμιλτον, Πιέρ Γκασλί, Μαξ Φερστάπεν, Κάρλος Σάινθ και Φράνκο Κολαπίντο να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Όσον αφορά τον Κίμι Αντονέλι, ο 19χρονος πιλότος της Mercedes καλείται πλέον να εκκινήσει τον αγώνα από τη 16η θέση μετά και το ατύχημα που είχε στο Q1. Μια εξέλιξη που δίνει την ευκαιρία στον Ράσελ, εφόσον επιβεβαιώσει και αύριο την κυριαρχία του στην πίστα, να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου!

Η τελική κατάταξη:

sport-fm.gr