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Σοκ για τον Αντονέλι: Συγκρούστηκε στον τοίχο και αποκλείστηκε από το Q1!

ΓΗΠΕΔΟ

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Καταστροφή για τον πρωτοπόρο της Formula 1, Κίμι Αντονέλι, καθώς στις κατατακτήριες δοκιμές του GP του Αζερμπαϊτζάν συγκρούστηκε με τον τοίχο και έμεινε εκτός συνέχειας από το Q1.

Και έτσι ξαφνικά μπαίνει και πάλι φωτιά στη μάχη του τίτλου για τη Formula 1.

Η μοίρα γύρισε την πλάτη στον Κίμι Αντονέλι, με τον οδηγό της Mercedes να συγκρούεται με μία μπαριέρα, με αποτέλεσμα να σπάσει η ανάρτηση και να ξηλωθεί το ελαστικό. Μία ζημιά την οποία οι μηχανικοί της ομάδας του αδυνατούσαν να επισκευάσουν στον διαθέσιμο χρόνο και έτσι ο Ιταλός αποκλείστηκε από το Q1. Το ατύχημα ήρθε σε κρίσιμο σημείο και πρόκειται να τον επηρεάσει σημαντικά στον αυριανό αγώνα.

Με την εξέλιξη αυτή, ο Αντονέλι θα ξεκινήσει την αναμέτρηση, στην καλύτερη περίπτωση, από την 16η θέση, περιπλέκοντας αρκετά τη μάχη του τίτλου και δίνοντας έτσι μία χρυσή ευκαιρία στους διώκτες του να τον πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής. Πλέον, ο Ιταλός καλείται να καλύψει σημαντικό έδαφος για να μπορέσει να παραμείνει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

sport-fm.gr 

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