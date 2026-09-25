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Πάλι στις επάλξεις

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Η αδυναμία της Ανόρθωσης για υλοποίηση μεταγραφών, λόγω του εμπάργκο, επέβαλε όπως διατηρηθούν στο ρόστερ η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών της περσινής χρονιάς.

Ένας από αυτούς που ήταν δεδομένο ότι δικαιούταν ούτως ή αλλιώς θέση στο δυναμικό της ομάδας της Αμμοχώστου ήταν ο Κίκο, ο μακροβιότερος ξένος των κυανολεύκων, μπαίνοντας στην πέμπτη του χρονιά με τη φανέλα της Ανόρθωσης.

Η αλήθεια ότι σε αυτά τα χρόνια το όνομα του Πορτογάλου βρέθηκε πολλές φορές σε σενάρια αποχώρησης, όμως παραμένει στην «Κυρία» και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι και φέτος βρίσκεται στις επάλξεις.

Είναι ένας από τους δυο ποδοσφαιριστές που ο προπονητής Νέστορ Ελ Μαέστρο έχει δώσει όλα τα λεπτά συμμετοχής (σ.σ. ο άλλος είναι ο Γιάκομπ Κάρλστρεμ), ενώ είχε εμπλοκή και στα τρία τέρματα που πέτυχε μέχρις στιγμής η Ανόρθωση.

Είχε σκοράρει, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, στην ήττα από τον Απόλλωνα (3-1) και άνοιξε το σκορ στη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ (2-1) στον αγώνα όπου έδωσε και την ασίστ στον Λόπες που πέτυχε το νικητήριο τέρμα.

 

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