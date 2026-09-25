Εθνική Ελλάδας: Προπόνηση στο Βελιγράδι και αναχώρηση για Γερμανία μετά το μεγάλο διπλό

Η Εθνική Ελλάδας άφησε πίσω της το σπουδαίο 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, με το γκολ του Τάσου Δουβίκα στις καθυστερήσεις, και έστρεψε αμέσως την προσοχή της στην επόμενη υποχρέωσή της.

Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της στη League A του Nations League και πλέον το βάρος πέφτει στη συνέχεια.

Όσοι διεθνείς δεν αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με τη Σερβία ή χρησιμοποιήθηκαν ως αλλαγή προπονήθηκαν το πρωί σε βοηθητικό γήπεδο του «Ράικο Μίτιτς». Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης στο ξενοδοχείο, προκειμένου να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες μετά την απαιτητική αναμέτρηση.

Η ελληνική αποστολή αναχωρεί το απόγευμα, με την πτήση για τη Γερμανία να είναι προγραμματισμένη για τις 18:00. Το μεγάλο διπλό στο Βελιγράδι ανήκει πλέον στο παρελθόν και στην Εθνική επικρατεί ήδη απόλυτη συγκέντρωση για τη συνέχεια των υποχρεώσεών της.