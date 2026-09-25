Γκάλης: «Ευγενικός άνθρωπος και εργάτης του μπάσκετ ο Σούλης Μαρκόπουλος»

Με ένα λιτό, αλλά ενδεικτικό του σεβασμού και της εκτίμησης που έτρεφε για τον Σούλη Μαρκόπουλο μήνυμα, ο Νίκος Γκάλης αποχαιρέτησε τον σπουδαίο προπονητή, που έφυγε από τη ζωή στα 77 του χρόνια.

«Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου κι εργάτη του basketball. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του», ανέφερε σε διαδικτυακή του ανάρτηση ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ για τον εκλιπόντα.