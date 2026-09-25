«Βόμβα» για τη Σίτι: Κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες των οικονομικών παραβάσεων!

Ο σύλλογος κρίνεται ένοχος για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για τις 115 οικονομικές παραβάσεις!

Με ορθάνοιχτο ακόμα και το ενδεχόμενο αποβολής από την Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι ενημερώθηκε για την ετυμηγορία ανεξάρτητης επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των 115 οικονομικών παραβάσεων.

Ανεξάρτητη επιτροπή έχει ενημερώσει το κλαμπ για την ετυμηγορία της ενοχής για κάθε κατηγορία με την οποία έχει επιβαρυνθεί το κλαμπ, το οποίο με τη σειρά του είναι έτοιμο να κάνει έφεση.

Γίνεται προφανές, φυσικά, πως η υπόθεση θα έχει να παρουσιάσει αρκετά επεισόδια μέχρι την ολοκλήρωσή της.

«Έχει ακόμα αρκετές και σημαντικές διαδικασίες να γίνουν» σχολίασε εκπρόσωπος της Σίτι στο Athletic έπειτα από την είδηση που προέκυψε, με το εν λόγω Μέσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει ακόμα ουδεμία απόφαση για τις σοβαρές κυρώσεις στην ομάδα, με όλα τα σενάρια να είναι πιθανά.

sport-fm.gr