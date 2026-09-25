Πάει για Βίκτωρος η Ομόνοια!

Ο 21χρονος στόπερ των ερυθρολεύκων είναι πολύ κοντά στους πρωταθλητές.

Ο Γιώργος Βίκτωρος βρισκόταν ανάμεσα στις επιλογές των ιθυνόντων της Ομόνοιας για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έντονη κινητικότητα στο όλο θέμα.

Το τριφύλλι κατέθεσε πρόταση στη Νέα Σαλαμίνα προκειμένου να αποκτήσει με την μορφή δανεισμού τον Κύπριο στόπερ και εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος αναμένονται οριστικές εξελίξεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.