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Αυτός είναι ο νέος αρχηγός της Αργεντινής μετά τον Μέσι

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Σκαλόνι έκανε γνωστό ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει το χρίσμα του αρχηγού της εθνικής Αργεντινής μετά τον Μέσι.

Γνωστός έγινε από χθες ο παίκτης που γίνει ο νέος αρχηγός μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι μιλώντας στους δημοσιογράφους ενόψει των αγώνων που έχει μπροστά της η ομάδα με τον τελευταίο, αυτό με το Μπενίν να είναι και το αποχαιρετιστήριο του «Λίο» αποκάλυψε την απόφασή του.

«Ο αρχηγός θα είναι ο Κούτι (Ρομέρο)», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Ήταν ήδη ο τρίτος αρχηγός μετά το Λίο και τον Ότα (Οταμέντι). Υπάρχει ο Εμιλιάνο (Μαρτίνες) που και αυτός μπορεί να φορέσει το περιβραχιόνιο. Ο Ροντρίγκο (Ντε Πολ) που θα λείπει από τα δύο παιχνίδια και μπορεί να το έχει και αυτός. Ο Λαουτάρο (Μαρτίνες) που και αυτός μπορεί. Όμως ο Κούτι είναι ο ένας», τόνισε ο Σκαλόνι στη συνέντευξη Τύπου.

Μέχρι τώρα ο Κριστιάν Ρομέρο ήταν αρχηγός σε άλλα τρία παιχνίδια της Αλμπιτσελέστε. Η πρώτη του φορά ήταν στο ματς με τη Χιλή για τα προκριματικά της Νοτίου Αμερικής το 2025 το οποίο έληξε με νίκη 1-0. Μετά από αυτό στο φιλικό με την Βενεζουέλα τον Οκτωβριο του ίδιου έτους και τέλος στο ματς με τη Μαυριτανία με νίκη 2-1 πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

 

 

 

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