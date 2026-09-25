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Μάντσεστερ Σίτι: Ποιες είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι Πολίτες

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε, μετά τις καταγγελίες της λίγκας για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών.

Σαν βόμβα έσκασε το απόγευμα της Παρασκευής (25/09) η απόφαση του τριμελούς ανεξάρτητου πάνελ να τιμωρήσει την Μάντσεστερ Σίτι για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Υπενθυμίζουμε ότι, οι Πολίτες αντιμετώπιζαν 115 κατηγορίες για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών.

Συγκεκριμένα, η αγγλική ομάδα κρίθηκε ένοχη για όλες, εκτός από μία εκ των 115 κατηγοριών που αντιμετώπιζε. Υπενθυμίζουμε πως, η Σίτι κατηγορήθηκε κατόπιν έρευνας για φερόμενες παραβιάσεις κατά την περίοδο 2009 – 2018.

Οι 115 κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Σίτι, χωρίζονται σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες:

  • 54 περιπτώσεις μη παροχής ακριβών οικονομικών στοιχείων (περίοδος 2009-10 έως 2017-18)
  • 14 περιπτώσεις μη παροχής ακριβών στοιχείων σχετικά με τις αμοιβές παικτών και προπονητών (περίοδος 2009-10 έως 2017-18)
  • 5 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανονές της UEFA, συμπεριλαμβανομένου του Οικονομικού Ευ Αγωνίζεσθαι (FFP) (περίοδος 2013-14 έως 2017-18)
  • 7 περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων PSR της Premier League (περίοδος 2015-16 έως 2017-18)
  • 35 περιπτώσεις μη συνεργασίας με τις έρευνες της Premier League (Δεκέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2023)

Η Premier League κατηγόρησε τη Σίτι ότι δεν παρείχε ακριβή οικονομικά στοιχεία και λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές σε παίκτες και προπονητές. Επιπλέον, οι Πολίτες κατηγορήθηκαν πως παραβίασαν τους κανονισμούς της UEFA σχετικά με το Financial Fair Play και τους κανόνες τις ίδιας της λίγκας για την κερδοφορία και την βιωσιμότητα (PSR).

Στο παρελθόν, η UEFA επέβαλε στην αγγλική ομάδα αποκλεισμό δύο ετών από τις διοργανώσεις της και πρόστιμο 30 εκατ. λιρών. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες ποινές ανατράπηκαν από το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS).

Έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις, η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με σκληρές ποινές. Αυτές ενδέχεται να είναι από πρόστιμα και αφαίρεση βαθμών, μέχρι ακόμη και υποβιβασμό από την Premier League.

Από την πλευρά της, η αγγλική ομάδα ετοιμάζεται να ασκήσει άμεσα έφεση προκειμένου να ανατρέψει τη συγκεκριμένη απόφαση.

sport24.gr 

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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