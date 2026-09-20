Χωρίς Μπακασέτα η κλήση του Γιοβάνοβιτς στην τετράδα αγώνων του Nations League

Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει σε μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς έχει μπροστά της τέσσερις αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες ημέρες. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις επιλογές του, με αρκετές αλλαγές και δύο σημαντικές απουσίες, αυτές των Λάζαρου Ρότα και Τάσου Μπακασέτα.

Από τις κλήσεις απουσιάζει ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα της τελευταίας στιγμής (ενώ από την ΑΕΚ δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια σχετική ενημέρωση), με τον Μανώλη Σάλιακα να παίρνει τη θέση του. Εκτός έμεινε επίσης ο Δημήτρης Γιαννούλης, με τον Γιώργο Κυριακόπουλο να καλείται αντί αυτού, ενώ ο Γιάννης Μιχαηλίδης μπήκε στην αποστολή στη θέση του Παντελή Χατζηδιάκου.

Απών από την τετράδα των αγώνων θα είναι και ο Τάσος Μπακασέτας, καθώς κρίθηκε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος για να συμπεριληφθεί στην αποστολή, όπως σημειώνουν τα Μέσα στην Ελλάδα. Τη θέση του πήρε ο Θανάσης Ανδρούτσος, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρά συνολικά σε αρκετές αλλαγές ενόψει του απαιτητικού προγράμματος της Εθνικής.

Η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της τέσσερις αναμετρήσεις, αρχικά εκτός έδρας με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 του μήνα, ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθεί την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας

Μέσοι: Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριαντής, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης

Επιθετικοί: Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κωστούλας

sport-fm.gr