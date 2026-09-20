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Τέλειο χατ-τρικ, 12 γκολ και αριθμοί… Μέσι και Ρονάλντο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ραφίνια από άλλο πλανήτη

Η Μπαρτσελόνα έχει βρει έναν «9άρι» εκεί που ίσως ούτε η ίδια περίμενε ότι υπήρχε. Ο Ραφίνια πραγματοποιεί ένα εκρηκτικό ξεκίνημα στη LaLiga και στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» έδωσε ακόμη μία παράσταση, υπογράφοντας με τρία γκολ την ανατροπή των Καταλανών απέναντι στη Σεβίλλη με 3-1.

Και δεν ήταν ένα οποιοδήποτε χατ-τρικ. Ο Βραζιλιάνος αρχηγός πέτυχε το λεγόμενο «τέλειο χατ-τρικ», σκοράροντας μία φορά με το δεξί πόδι, μία με κεφαλιά και μία με το αριστερό. Ένα επίτευγμα που είχε πετύχει για τελευταία φορά παίκτης της Μπαρτσελόνα στη LaLiga τον Μάιο του 2015, όταν ο Λουίς Σουάρες είχε σκοράρει με τους τρεις διαφορετικούς τρόπους απέναντι στην Κόρδοβα.

Η βραδιά, μάλιστα, είχε αρχίσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την ομάδα του Χάνσι Φλικ, καθώς η Σεβίλλη άνοιξε το σκορ. Η απάντηση, όμως, ήρθε από τον παίκτη που έχει εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή της επιθετικής γραμμής των «μπλαουγκράνα».

Ο Αντρέας Κρίστενσεν διάβασε την κίνηση του Ραφίνια και τον βρήκε μέσα στην περιοχή με μία κάθετη πάσα. Ο Βραζιλιάνος «άδειασε» τον προσωπικό του αντίπαλο με μία κοφτή προσποίηση με το αριστερό και εκτέλεσε χαμηλά με το δεξί για το 1-1.

Μετά την ανάπαυλα, ήταν η σειρά του Λαμίν Γιαμάλ να αναλάβει δράση. Ο Ισπανός έστειλε με εξαιρετική σέντρα την μπάλα στην περιοχή και ο Ραφίνια κινήθηκε ανάμεσα στους δύο στόπερ, παίρνοντας την κεφαλιά και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για την ανατροπή.

Το τρίτο γκολ ολοκλήρωσε μία βραδιά απόλυτης προσωπικής κυριαρχίας. Ο Ραφίνια «κρέμασε» τον τερματοφύλακα με το αριστερό και έκλεισε με ιδανικό τρόπο το τέλειο χατ-τρικ του, φτάνοντας παράλληλα σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τρία γκολ.

Οι αριθμοί του είναι πλέον εντυπωσιακοί. Ο 29χρονος έχει φτάσει τα 12 γκολ στις πρώτες επτά αγωνιστικές της LaLiga και βρίσκεται μόνος στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς πέρασε από δύο ιστορικά ορόσημα που δείχνουν το μέγεθος της εκκίνησής του.

Με το δέκατο γκολ του έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής μέσα στον 21ο αιώνα που έφτασε σε διψήφιο αριθμό τερμάτων μετά τα πρώτα επτά παιχνίδια της ομάδας του σε μία σεζόν της LaLiga. Οι άλλοι δύο είναι ο Λιονέλ Μέσι, με 10 γκολ τη σεζόν 2011/12 και 11 το 2017/18, και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είχε σημειώσει 13 τη σεζόν 2014/15.

Όταν έφτασε στα 11 τέρματα, ο Ραφίνια ισοφάρισε την επίδοση του Μέσι από το 2017/18, με μοναδικό παίκτη που είχε περισσότερα στο ίδιο διάστημα να παραμένει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τα 13 γκολ της σεζόν 2014/15. Και ο Βραζιλιάνος δεν σταμάτησε εκεί, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι στα 12.

Στην εντυπωσιακή εκκίνηση της Μπαρτσελόνα έχει βάλει τη δική του υπογραφή και ο Λαμίν Γιαμάλ. Με τις δύο ασίστ απέναντι στη Σεβίλλη έφτασε τις 51 σε 159 εμφανίσεις με τη φανέλα των Καταλανών σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής της LaLiga από τουλάχιστον τη σεζόν 2013/14 που φτάνει τις 50 ασίστ, σε ηλικία 19 ετών και 68 ημερών, ξεπερνώντας την αντίστοιχη επίδοση του Βινίσιους Τζούνιορ.

Και όλα αυτά σε μία Μπαρτσελόνα που σκοράρει με εντυπωσιακό ρυθμό. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν φτάσει τα 31 γκολ στις πρώτες επτά αγωνιστικές της LaLiga 2026/27, συμπεριλαμβανομένων των αυτογκόλ. Μόνο μία ομάδα στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος είχε πετύχει περισσότερα στο ίδιο σημείο της σεζόν: η Σεβίλλη του 1940/41 με 40.

Τριάντα χρόνια μετά τον Ρονάλντο Ναζάριο και ακόμη περισσότερα μετά τον Ρομάριο, η Μπαρτσελόνα βλέπει έναν ακόμη Βραζιλιάνο να μετατρέπεται σε μηχανή των γκολ. Μόνο που αυτή τη φορά δεν πρόκειται για έναν κλασικό σέντερ φορ. Ο Χάνσι Φλικ μετέφερε τον Ραφίνια πιο κοντά στην περιοχή και εκείνος απαντά με αριθμούς που μέχρι σήμερα ανήκαν σχεδόν αποκλειστικά στους μεγαλύτερους.

sport-fm.gr

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