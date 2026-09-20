Πολύ αργήσαμε και ανησυχώ
ΓΗΠΕΔΟ
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Επειδή είμαστε πρωτοπόροι γενικώς, είχαμε αλλαγή προπονητή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος
Είμαστε κιόλας στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος και ακόμα δεν έχουμε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας σε κάποια από τις ομάδες μας. Αυτό είναι κάτι που η αλήθεια δεν περιμέναμε να συμβεί με βάση το τι βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια εδώ στην Κύπρο. Πάει χαλάσαμε εντελώς. Παλιά, στην 4η αγωνιστική, μπορεί να είχαμε και 2-3 νέους προπονητές. Βέβαια, επειδή είμαστε πρωτοπόροι γενικώς, είχαμε αλλαγή προπονητή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος!
Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη απόλυση ή αν θέλετε κοινή συναινέσει λύση συνεργασίας με προπονητή, έρχεται. Δεν είναι πολύ μακριά. Ήδη οι πρώτες μουρμούρες ξεκίνησαν και όσο περνάνε οι αγωνιστικές γίνονται πιο έντονες.
ΨΑΛ