Πολύ αργήσαμε και ανησυχώ

Είμαστε κιόλας στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος και ακόμα δεν έχουμε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας σε κάποια από τις ομάδες μας. Αυτό είναι κάτι που η αλήθεια δεν περιμέναμε να συμβεί με βάση το τι βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια εδώ στην Κύπρο. Πάει χαλάσαμε εντελώς. Παλιά, στην 4η αγωνιστική, μπορεί να είχαμε και 2-3 νέους προπονητές. Βέβαια, επειδή είμαστε πρωτοπόροι γενικώς, είχαμε αλλαγή προπονητή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος!

Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη απόλυση ή αν θέλετε κοινή συναινέσει λύση συνεργασίας με προπονητή, έρχεται. Δεν είναι πολύ μακριά. Ήδη οι πρώτες μουρμούρες ξεκίνησαν και όσο περνάνε οι αγωνιστικές γίνονται πιο έντονες.

ΨΑΛ