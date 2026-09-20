Νέα πρόκληση με τον πήχη ψηλά!

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της Εθνικής Κύπρου στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις έχει ξεκινήσει. Η αυριανή ημέρα σηματοδοτεί την πρώτη συγκέντρωση των διεθνών ποδοσφαιριστών στον Αρχάγγελο (18:00), οι οποίοι πιάνουν δουλειά ενόψει μίας πρωτόγνωρης δοκιμασίας στο UEFA Nations League 2026–27.

Η ιδιαιτερότητα της φετινής διοργάνωσης έγκειται στο νέο, διευρυμένο διεθνές παράθυρο της UEFA. Η Εθνική Κύπρου θα δώσει τέσσερις συνεχόμενους αγώνες μέσα σε διάστημα έντεκα ημερών, γεγονός που απαιτεί τη μέγιστη δυνατή αγωνιστική ετοιμότητα και συγκέντρωση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί στο 2ο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια από τις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.

Η Κύπρος ρίχνεται στη μάχη με στόχο το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα, έχοντας μπροστά της δύο εκτός έδρας αποστολές και δύο συνεχόμενα παιχνίδια στο σπίτι της.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κάνει αρχή στον όμιλο με τον δυσκολότερο αντίπαλο καθώς θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Μαυροβούνιο, ενώ έπειτα οι διεθνείς μας θα μπουν στο αεροπλάνο και θα πετάξουν για τη Λετονία. Για την 3η και 4η αγωνιστική η Κύπρος θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ την Αρμενία και τη Λετονία, αντίστοιχα.

Οι διεθνείς μας είναι αποφασισμένοι να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στον όμιλο. Μπορεί ο στόχος της πρωτιάς που δίνει το εισιτήριο για τη Β’ Κατηγορία του Nations League να είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ωστόσο, ο Απόστολος Μάντζιος και οι ποδοσφαιριστές του θα τα δώσουν όλα για τη διάκριση.

Όμως, και η δεύτερη θέση έχει τη δική της σημασία. Σε αυτή την περίπτωση, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί σε πλέι οφ με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία σε όμιλο της Β' Κατηγορίας. Αν νικήσει, θα προαχθεί στη Β' Κατηγορία, αν χάσει, θα παραμείνει στη Γ' Κατηγορία.

Σε αυτή τη νέα προσπάθεια το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρουσιάζεται ενισχυμένο με νέα πρόσωπα. Στην κλήση του ομοσπονδιακού τεχνικού συμπεριλαμβάνεται ο Μάρκους Έντουαρντς, ο οποίος αποφάσισε να αγωνιστεί με την Εθνική της χώρας μας. Ο 27χρονος Αγγλοκύπριος δεξιός εξτρέμ, ο οποίος πέρσι πήρε σημαντικές εμπειρίες με την Μπέρνλι στην Premier League, είναι έτοιμος να βοηθήσει την Εθνική Κύπρου για το επόμενο βήμα. Πέραν από τον Έντουαρντς, υπάρχουν ακόμη δύο νέα πρόσωπα στις επιλογές του Ελλαδίτη προπονητή. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός Νικόλας Τσαρούλλα έρχεται από τη Νοτς Κάουντι για να ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής μας, ενώ το τρίτο πρόσωπο είναι ο Λεωνίδας Κονομής που ξεκίνησε εντυπωσιακά με τη φανέλα του Απόλλωνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 27 ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν, οι 13 αγωνίζονται σε πρωταθλήματα του εξωτερικού.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην κλήση του Απόστολου Μάντζιου:

ΑΕΚ Λάρνακας: Ανδρέας Παρασκευάς, Χαράλαμπος Κυριάκου, Κώστας Πηλέας

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Λαϊφης, Σταύρος Γεωργίου

Απόλλων Λεμεσού: Ανδρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης, Λεωνίδας Κονομής

Ομόνοια Λευκωσίας: Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρέας Χρίστου, Ανδρόνικος Κακουλλής, Παναγιώτης Ανδρέου, Φαμπιάνο Φρέιτας

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

ΟΦΗ: Χρίστος Σιέλης

BSC Young Boys: Ζοέλ Μολ

Burnley F.C: Μάρκους Έντουαρντς

Hellas Verona: Γρηγόρης Κάστανος

Korona Kielce: Κωνσταντίνος Σωτηρίου

Notts County: Νικόλας Τσαρούλλα

FK Crvena Zvezda: Λοϊζος Λοϊζου

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Utrecht: Νικόλας Παναγιώτου

Universitatea Cluj: Νεόφυτος Μιχαήλ

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Watford: Έκτωρ Κυπριανού

Το πρόγραμμα

1η αγωνιστική

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος

2η αγωνιστική

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο

19:00 Λετονία - Κύπρος

3η αγωνιστική

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος – Αρμενία

19:00 Λετονία – Μαυροβούνιο

4η αγωνιστική

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος - Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

6η αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία- Αρμενία