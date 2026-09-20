ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καλαμάτα-Παναθηναϊκός: To απόλυτο περνάει από τη Νίκαια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League διεξάγεται στη Νίκαια, όπου η Καλαμάτα φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (19:30).

Οι γηπεδούχοι δείχνουν καλά δείγματα, παίζουν καλό ποδόσφαιρο και μόλις την προηγούμενη αγωνιστική πήραν το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα, οι φιλοξενούμενοι είναι η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος και η μοναδική με το απόλυτο, έχοντας 4 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η Καλαμάτα αποτελεί ένα σύνολο με επιθετικές αρετές, αλλά και αμυντικές αδυναμίες καθώς σε όλα της τα παιχνίδια μέχρι σήμερα έχει δεχτεί γκολ τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο επικράτησε 3-1 του Βόλου με ανατροπή, έφτασε τους 4 πόντους, ενώ μεσοβδόμαδα ήρθε ισόπαλη με σκορ 1-1 εντός με την ΑΕΛ για το Κύπελλο.

Δύο σημαντικές απουσίες στην επίθεση για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος εδώ και μερικές εβδομάδες δεν υπολογίζει τον Βάργκας, ενώ εκτός έμεινε και ο Σίγκουρντσον, όπως και ο χαφ, Καρεάσο. Για διαφορετικούς λόγους δεν βρίσκονται στην αποστολή ούτε οι. Αναλυτικά η αποστολή, στην οποία επέστρεψε ο Κουρμινόφσκι: .

Ο Παναθηναϊκός από τη μεριά του βρίσκεται μόνος στην κορυφή του πρωταθλήματος, έχοντας κάνει το 4/4. Προσφάτως νίκησε με 2-0 την Κηφισιά εκτός έδρας για το 2/2 στο Κύπελλο, ενώ προηγουμένως είχε επικρατήσει 3-0 του Παναιτωλικού. Ομάδα που σκοράρει και δημιουργεί με χαρακτηριστική άνεση, ενώ είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τα προκριματικά του Conference League και στην άμυνα, αφού δέχεται λιγοστές φάσεις και γκολ.

Θέλει να πάει στη διακοπή με το 5/5 και ηρεμία, ενώ ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του πρώτου σκόρερ και τραυματία, Βισέντε Ταμπόρδα. Επέστρεψε στην αποστολή ο Τσιριβέγια, σε αυτή βρίσκεται και ο Σαλάχ-Εντίν. Αναλυτικά η αποστολή: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ–Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ–Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Πιθανές 11άδες

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος – Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο – Ντιαρά, Πινιέιρο, Κατάλντι – Χάμζα, Μπολίβαρ, Μορέιρα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια – Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος – Καμαρά, Κάνγκουα – Λιβάι, Ουναΐ, Αντίνο – Τετέι.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης

4ος: Φώτιος Νταούλας

VAR: Χρήστος Βεργέτης

AVAR: Γεώργιος Κόκκινος

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έσωσε τον βαθμό, όχι όμως τη νέα «γκέλα» η Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kαθάρισε ο Γιόβιτς για λογαριασμό της ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Davis Cup - World Group II: Μεγάλη προσπάθεια της Κύπρου απέναντι στην ισχυρή Ουκρανία

Τένις

|

Category image

«Βασίλισσα» στη Μαδρίτη η Ατλέτικο, καθάρισε τη Ρεάλ και την προσπέρασε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε τον Γκαρθία

Super League

|

Category image

Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε η Ομόνοια 29Μ στην πρώτη ευρωπαϊκή της παρουσία

Χαντμπολ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός χτύπησε ξανά στο τέλος, με λυτρωτή τον Σάλιακα, και πάει με χαμόγελο στη διακοπή

Super League

|

Category image

Απόλυτη Σίτι, μεγάλο διπλό η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια - Krasava Ε.Ν.Υ: 3-1

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σημαντικό το χρήμα, θέλουμε όμως υποδομές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι 11 του Μπεργκ για το αυτονόητο - Τέσσερις αλλαγές

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Βαριά ήττα για την Ουτρέχτη του Νικόλα Παναγιώτη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεπορτάζ στα τυφλά: Όταν οι ομάδες «κρύβουν» τραυματίες, δεν τιμωρούν τα ΜΜΕ, αλλά τον κόσμο τους!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καμπάτσο: «Όλοι οι τίτλοι πρέπει να πανηγυρίζονται, ειδικά κόντρα σε έναν αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τα «ξένα λάθη», η προκατάληψη και η ευθύνη της ΚΟΠ

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη