Καλαμάτα-Παναθηναϊκός: To απόλυτο περνάει από τη Νίκαια

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League διεξάγεται στη Νίκαια, όπου η Καλαμάτα φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (19:30).

Οι γηπεδούχοι δείχνουν καλά δείγματα, παίζουν καλό ποδόσφαιρο και μόλις την προηγούμενη αγωνιστική πήραν το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα, οι φιλοξενούμενοι είναι η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος και η μοναδική με το απόλυτο, έχοντας 4 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η Καλαμάτα αποτελεί ένα σύνολο με επιθετικές αρετές, αλλά και αμυντικές αδυναμίες καθώς σε όλα της τα παιχνίδια μέχρι σήμερα έχει δεχτεί γκολ τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο επικράτησε 3-1 του Βόλου με ανατροπή, έφτασε τους 4 πόντους, ενώ μεσοβδόμαδα ήρθε ισόπαλη με σκορ 1-1 εντός με την ΑΕΛ για το Κύπελλο.

Δύο σημαντικές απουσίες στην επίθεση για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος εδώ και μερικές εβδομάδες δεν υπολογίζει τον Βάργκας, ενώ εκτός έμεινε και ο Σίγκουρντσον, όπως και ο χαφ, Καρεάσο. Για διαφορετικούς λόγους δεν βρίσκονται στην αποστολή ούτε οι. Αναλυτικά η αποστολή, στην οποία επέστρεψε ο Κουρμινόφσκι: .

Ο Παναθηναϊκός από τη μεριά του βρίσκεται μόνος στην κορυφή του πρωταθλήματος, έχοντας κάνει το 4/4. Προσφάτως νίκησε με 2-0 την Κηφισιά εκτός έδρας για το 2/2 στο Κύπελλο, ενώ προηγουμένως είχε επικρατήσει 3-0 του Παναιτωλικού. Ομάδα που σκοράρει και δημιουργεί με χαρακτηριστική άνεση, ενώ είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τα προκριματικά του Conference League και στην άμυνα, αφού δέχεται λιγοστές φάσεις και γκολ.

Θέλει να πάει στη διακοπή με το 5/5 και ηρεμία, ενώ ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του πρώτου σκόρερ και τραυματία, Βισέντε Ταμπόρδα. Επέστρεψε στην αποστολή ο Τσιριβέγια, σε αυτή βρίσκεται και ο Σαλάχ-Εντίν. Αναλυτικά η αποστολή: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ–Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ–Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Πιθανές 11άδες

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος – Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο – Ντιαρά, Πινιέιρο, Κατάλντι – Χάμζα, Μπολίβαρ, Μορέιρα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια – Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος – Καμαρά, Κάνγκουα – Λιβάι, Ουναΐ, Αντίνο – Τετέι.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης

4ος: Φώτιος Νταούλας

VAR: Χρήστος Βεργέτης

AVAR: Γεώργιος Κόκκινος

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