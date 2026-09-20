Βόλος Elabet-ΑΕΚ: Aφήνει πίσω τις εκτός έδρας δυσκολίες η Ένωση κόντρα στους επικίνδυνους Θεσσαλούς

Ο Βόλος Elabet υποδέχεται την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό (18:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έχοντας ως βασικό ζητούμενο να βάλει τέλος στο αρνητικό του ξεκίνημα, την ώρα που η Ένωση ψάχνει την πρώτη της εκτός έδρα νίκη στη σεζόν!

Η ομάδα της Μαγνησίας δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα, μετρώντας δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, ενώ προέρχεται από την ήττα με σκορ 3-1 κόντρα στην Καλαμάτα.

Παρότι προηγήθηκε στο 26' με τον Ματίας Γκονσάλες, ο οποίος συνέχισε την εξαιρετική του επαφή με τα δίχτυα, δέχθηκε τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και έφυγε από το Περιστέρι χωρίς βαθμό.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου βρίσκεται μέχρι στιγμής στην άμυνα. Ο Βόλος δεν έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε κανένα από τα επτά επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει φέτος, έχοντας δεχθεί συνολικά 11 γκολ.

Χωρίς πέντε παίκτες θα παραταχθεί ο Βόλος, με τον Έλληνα τεχνικό να μην μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σιαμπάνη, Ουρτάδο, Καμπελά, Τσοκάνη και Μπαρέ, ενώ αναμένεται να κάνει ντεμπούτο ο Γιούρι Λοντίγκιν.

Η αποστολή: Λοντίγκιν, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Μύγας, Τασιούρας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Φάμπιο, Μπέρνιτς, Κόμπα, Γκαραβέλας, Γρόσδης, Νεγιού, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου.

Από την άλλη, η ΑΕΚ θέλει να μεταφέρει και μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια την εξαιρετική εικόνα που παρουσιάζει στην έδρα της. Η Ένωση έχει πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο γήπεδό της σε όλες τις διοργανώσεις, με εντυπωσιακό απολογισμό 22-1 στα γκολ.

Εκτός έδρας, ωστόσο, η εικόνα της είναι διαφορετική. Στο πρωτάθλημα προέρχεται από το 1-1 στην Τρίπολη με τον Αστέρα, ενώ συνολικά έχει μόλις μία νίκη σε πέντε φετινές εξόδους, κόντρα στον Νέστο Χρυσούπουλης.

Το 8-1 επί του Πανσερραϊκού μεοσβδόμαδα για το Κύπελλο αποτέλεσε πάντως μια σημαντική ένεση αυτοπεποίθησης, με τον Μάρκο Νίκολιτς να πραγματοποιεί εκτεταμένο rotation και την ομάδα του να σκοράρει έξι φορές στο πρώτο ημίχρονο.

Στα αγωνιστικά, ο Βάργκα αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, ενώ εκτός παραμένει ο Στρακόσα. Τη θέση του Ούγγρου φορ αναμένεται να πάρει ο Ζίνι, ενώ μικρές πιθανότητες συγκεντρώνει και το σενάριο να επιλέξει ο Νίκολις διάταξη με έναν επιθετικό.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Βόλος Elabet (Κώστας Μπράτσος): Λοντίγκιν, Μύγας, Κάργας, Ες Σαουμπί, Μεντίλ, Κόμπα, Γκονζάλες, Φουρτάδο, Ρεγκίς, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Βιτάλις, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης

Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης, Γεώργιος Στεφανής

4ος: Σπυρίδων Ζαμπάλας

VAR: Αθανάσιος Τζήλος

AVAR: Δημήτριος Μόσχου

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