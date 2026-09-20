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Λεβαδειακός-Ολυμπιακός: Φουριόζος από την Ευρώπη σε επικίνδυνη δοκιμασία

ΓΗΠΕΔΟ

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Για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Σημαντική αναμέτρηση στη Βοιωτία, όπου ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (17:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Βοιωτοί έχουν κάνει πολύ άσχημο ξεκίνημα στη σεζόν και ψάχνουν ένα αποτέλεσμα που θα τους ανεβάσει το ηθικό. Έχει μόλις έναν πόντο, τον οποίο πήρε πριν από μια εβδομάδα στο εκτός έδρας 0-0 με την Κηφισιά. Έχει δεχτεί 8 γκολ και ακόμη δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Έχει κάνει πολλές αλλαγές παικτών, έχει νέο προπονητή και χρειάζεται χρόνος για να καταφέρουν οι Βοιωτοί να βελτιωθούν.

Αναλυτικά η αποστολή:

Οι ερυθρόλευκοι έρχονται με φόρα από την πρώτη νίκη τους με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο. Παρότι στο ντεμπούτο του είχε ηττηθεί εντός έδρας με 1-0 από τον ΟΦΗ, κατάφερε να ντουμπάρει μεσοβδόμαδα τη Γιαγκελόνια, ξεκινώντας με το δεξί στη League Phase του Europa League. Εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, με τους Πειραιώτες να παίρνουν ψυχολογία ενόψει της συνέχειας.

Η επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα κρίνεται επιτακτική και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση καθώς επέστρεψαν στην αποστολή οι Ρόκα, Σιπιόνι, Φορτούνης, ενώ σε αυτή βρίσκεται και ο Μάριους Μουαντιλματζί. Την ίδια ώρα, εκτός αποστολής έμεινε ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος στα δύο πρώτα ματς του Βάσκου δεν έχει αγωνιστεί λεπτό. Αναλυτικά η 24άδα: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες, Κλέιτον, Μουαντιλματζί.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ανάκερ – Πάντεα, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος – Κωστή, Σουτ – Εμμανουηλίδης, Συμελίδης, Ούρζι - Κόμπναν.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα – Σάλιακας, Ρέτσος, Σμαΐλοβιτς, Τικνιζιάν – Έσε, Πουέρτα – Ζέλσον, Φορτούνης, Ζότα – Γκονζάλες.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Αθανάσιος Κλεπετσάνης

4ος: Ελευθέριος Κατόπης

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Ελένη Αντωνίου

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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