ΒΙΝΤΕΟ: Κλοπ κατά της ακροδεξιάς στη Γερμανία

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν... περιορίστηκε στο ποδόσφαιρο κατά την παρουσίαση της πρώτης του αποστολής ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, αλλά για ακόμη μία φορά εξέφρασε την άποψή του για κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ (και των Ντόρτμουντ και Μάιντζ) τοποθετήθηκε γύρω από την έννοια του γερμανικού πατριωτισμού, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα.

Ο Κλοπ εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου φορώντας καπέλο με τη φράση «Einer von 83 Millionen», δηλαδή «Ένας από τα 83 εκατομμύρια», και μίλησε για την ανάγκη ενός «θετικού πατριωτισμού», συνδεδεμένου με την πολυμορφία και την ανοιχτή κοινωνία.

«Δεν θέλω να αφήσουμε την εθνική υπερηφάνεια στα λάθος χέρια», ανέφερε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι νιώθει περήφανος που είναι Γερμανός, αλλά ταυτόχρονα θέλει τη χώρα του «ανοιχτή, διαφορετική, ευγενική και φιλική». Όπως εξήγησε, επιθυμία του είναι η γερμανική σημαία να μπορεί να αποτελεί σύμβολο υπερηφάνειας χωρίς αυτό να συνδέεται αυτομάτως με ακραίες πολιτικές αντιλήψεις.

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες ημέρες μετά τις περιφερειακές εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η ακροδεξιά AfD συγκέντρωσε σχεδόν το 44% των ψήφων. Ο Κλοπ δεν κατονόμασε το κόμμα, ωστόσο συνέδεσε την τοποθέτησή του με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο 59χρονος τεχνικός ετοιμάζεται για τα πρώτα του παιχνίδια στον γερμανικό πάγκο. Μάλιστα, η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τη Γερμανία στο Nations League και θα αποτελέσει έναν από τους πρώτους αντιπάλους του.

Μετά το ντεμπούτο του Κλοπ απέναντι στην Ολλανδία στις 24 Σεπτεμβρίου, η Γερμανία θα υποδεχθεί την Ελλάδα στις 27 Σεπτεμβρίου στο Άουγκσμπουργκ. Μόλις μία εβδομάδα αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα.

Για τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του στο Nations League, ο Κλοπ έκανε μία ασυνήθιστη επιλογή, καλώντας συνολικά 44 ποδοσφαιριστές σε δύο διαφορετικά γκρουπ, θέλοντας να αποκτήσει γρήγορα εικόνα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου γερμανικού υλικού.

🇩🇪“No quiero hablar de política, pero quiero reclamar la bandera alemana para nosotros. No quiero que el orgullo nacional quede en manos de personas equivocadas”



Jurgen Klopp y un mensaje que llega luego de la victoria del partido neonazi AfD en Sajonia. pic.twitter.com/bTrONp7Tyr — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) September 17, 2026

athletiko.gr