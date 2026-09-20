Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ: Eπιστροφή για τους δε, σταθερότητα για τους μεν

Το Αγρίνιο θα βάλει και πάλι τα καλά του και θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ σε μία κρίσιμη αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League (20/09, 21:00).

Ο Παναιτωλικός βρισκόταν μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας το απόλυτο 3/3, ωστόσο η ήττα από τον Παναθηναϊκό με 3-0 τον… γκρέμισε. Απέναντί του θα έχει τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους, με την ομάδα του Αλέσιο Λίσι να έχει ανεβασμένη ψυχολογία, ίσως για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν, μετά από δύο απανωτές νίκες.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, παρά το στραβό και ανάποδο ξεκίνημα στη σεζόν, με αποκλεισμό από το Superbet Κύπελλο Ελλάδος από την Καλαμάτα με 4-2, έκανε γερό comeback στο πρωτάθλημα με απανωτές νίκες απέναντι σε Asteras AKTOR (3-1), Καλαμάτα (2-0) και Λεβαδειακό (0-2).

Ωστόσο, στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον φορμαρισμένο Παναθηναϊκό, το αποτέλεσμα ήταν εντελώς διαφορετικό (3-0). Πλέον, οι Αγρινιώτες θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά», αφήνοντας πίσω τους την τελευταία απογοητευτική εμφάνιση.

Από την απέναντι πλευρά, ο Αλέσιο Λίσι δείχνει σιγά-σιγά να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που του έχουν παρουσιαστεί και δείχνει ικανός να κουμαντάρει το δύσκολο καράβι που ονομάζεται ΠΑΟΚ.

Μετά τους σκληρούς ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς και την επίσης αποκαρδιωτική εμφάνιση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (3-1), μοιάζει να βρίσκει τα πατήματά του. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη πήρε άκρως σημαντική νίκη με 2-1, ενώ για τον θεσμό του Κυπέλλου, μέσα στο Περιστέρι, επικράτησε 1-0, δίνοντας συνέχεια στο θετικό κλίμα που ξεκίνησε αμυδρά να δημιουργείται.

Για να παραμείνει θετικό το κλίμα, ωστόσο, επιβάλλεται ο «Δικέφαλος του Βορρά» να περάσει και από το Αγρίνιο, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Πιθανές 11άδες:

Παναιτωλικός (Γ. Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Νακάμπα, Εράκοβιτς, Μπάσι, Εσταμπάν, Τζενεπό, Μπάτζι

ΠΑΟΚ (Α. Λίσι): Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Ντιέγκο Κόστα, Κένι, Τέιλορ, Ζαφείρης, Άλι, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος

Βοηθοί: Χρήστος Μητροφάνης, Άγγελος Κολλιάκος

4ος: Βασίλειος Φίτσας

VAR: Μιχαήλ Ματσούκας

sport-fm.gr