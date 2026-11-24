Ο διευθύνων σύμβουλος της Ατλέτικο Μαδρίτης και αντιπρόεδρος της ισπανικής La Liga, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ, , αναμένεται σύντομα να παραιτηθεί από τη θέση που κατέχει στην ισπανική λίγκα, λόγω διαφωνιών με τον πρόεδρό της, Χαβιέρ Τέμπας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τέμπας αποκάλυψε στους ισπανικούς συλλόγους ότι χρηματοδοτεί και ηγείται της UEC (Union of European Clubs - Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων) - ενός οργανισμού για ευρωπαϊκούς συλλόγους που λειτουργεί ως ανταγωνιστής της EFC (European Football Clubs - Ευρωπαϊκοί Ποδοσφαιρικοί Σύλλογοι, πρώην ECA), της οποίας προεδρεύει ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί.

Αρκετοί ισπανικοί σύλλογοι είναι μέλη της EFC, ενός οργανισμού στον οποίο ο Μιγκέλ Άνχελ Χιλ κατέχει επίσης τη θέση του αντιπροέδρου.