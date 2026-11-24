Η Πορτογαλία είχε αγώνες στο Κύπελλο (Τορεένσε-Μπενφίκα 1-3), έτσι ο Βαγγέλης Παυλίδης παρέμεινε στα 11 γκολ και τους 16,5 βαθμούς και υποχώρησε -από την 28η- στην 32η θέση της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου»

Στην πρώτη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται ο Έντε Ολόκο (Λιεπάγια) με 31 γκολ και 31 βαθμούς, μπροστά από τον Βραζιλιάνο διεθνή επιθετικό της Μπαρτσελόνα, Ραφίνια, ο οποίος έχει 15 γκολ και 30 βαθμούς. Το βάθρο ολοκληρώνει ο Πέτερ Κρίστιανσεν (Βίκινγκ) με 19 γκολ και 28,5 βαθμούς, όσα γκολ και βαθμούς έχει και ο Αμίν Τσιάχα (Ρόζενμποργκ).

Τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μετράνε μόλις λίγες αγωνιστικές, με συνέπεια οι κορυφαίοι σκόρερ μα βρίσκονται πίσω ακόμα στη σχετική κατάταξη.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 13 της κατάταξης-λόγω ισοβαθμιών- για το «Χρυσό Παπούτσι»:

Παίκτης Χώρα Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1.Έντε Ολόκο Νιγηρία/Μπενίν Λεπάγια 31 31 2.Ραφίνια Βραζιλία Μπαρτσελόνα 15 30 3.Πέτερ Κρίστιανσεν Νορβηγία Βίκινγκ 19 28,5 4.Αμίν Τσιάχα Αλγερία/Δανία Ρόζενμποργκ 19 28,5 5.Πάουλος Άμπραχαμ Σουηδία/Ερυθραία Χάμαρμπι 18 27 6.Κιλιάν Μπαπέ Γαλλία Ρεάλ Μαδρίτης 13 26 7.Κρίστιαν Στρέμλαντ Λίεν Νορβηγία Τζουργκάρντεν 17 25,5 8.Ρόμπι Γιουρ Σκωτία Σεβίλη 16 24.5 9.Σάμουελ Εσεντε Γαλλία/Κονγκο Γιουνγκ Μπόις 16 24 10. Ντόνιελ Μάλεν Ολλανδία Ρόμα 12 24 11.Μοχάμεντ Μπανταμόσι Γκάμπια Ρίγα 24 24 12. Κριστιάν Λονέμπου Νορβηγία Μόλντε 15 22,5 13.Ίσακ Μπιέρκεμπο Σουηδία Σίριους 15 22,5