Η Βραζιλία δεν επιτρέπει στον Ραφίνια να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα παρά την κόκκινη κάρτα!

Η Βραζιλία ηττήθηκε με σκορ 3-2 από την Ιαπωνία σε φιλική αναμέτρηση, σε ένα ματς με μπόλικη ένταση και νεύρα από πλευράς «σελεσάο», που είχαν ως αποτέλεσμα την αποβολή των Ραφίνια και Κάρλο Αντσελότι με κόκκινη κάρτα!

Ο άσος της Μπαρτσελόνα δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τις αποφάσεις του διαιτητή, με αφορμή το τρίτο γκολ των Ιαπώνων, το οποίο προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες, ζητώντας εν συνεχεία συγγνώμη για την αποβολή του.

Ωστόσο, η εθνική ομάδα της χώρας του δεν του επιτρέπει να αποχωρήσει από το τιμ και να επιστρέψει πιο νωρίς στις τάξεις των «μπλαουγκράνα», παρά το γεγονός πως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο φιλικό της Τρίτης (17/11) με τη Σιγκαπούρη.

Μια εξέλιξη που έχει ξενίσει στην Ισπανία και έχει δημιουργήσει εκνευρισμό στους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα, αφού, ουσιαστικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος ο Ραφίνια να ταξιδεύει άσκοπα με την εθνική του ομάδα αφού δεν πρόκειται να αγωνιστεί.

sport-fm.gr