«Ματιές» της Μπαρτσελόνα στον Αϊτ-Νουρί της Σίτι

Προσέχει για να έχει η Μπαρτσελόνα.

Ο Αλεχάντρο Μπάλντε έχει χάσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα και υπάρχουν σκέψεις πώλησής του. Οι Καταλανοί λοιπόν, έχουν αρχίσει την αναζήτηση αμυντικού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, η Μπαρτσελόνα έχει στη λίστα της έναν αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι, τον Ραϊάν Αϊτ-Νουρί ο οποίος είναι στους ποδοσφαιριστές προς παραχώρηση από τους «Πολίτες».

«Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί τον αριστερό μπακ της Μάντσεστερ Σίτι, Ραγιάν Αΐτ-Νουρί, ως πιθανή προσθήκη για τον Ιανουάριο.

Ο 25χρονος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Αλεχάντρο Μπαλντέ σε περίπτωση αποχώρησης του τελευταίου, καθώς ο ίδιος δυσκολεύεται να βρει χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Έντσο Μαρέσκα.

Η Μάντσεστερ Σίτι ενδέχεται να συναινέσει σε δανεισμό, αλλά θέτει ως όρο την υποχρεωτική αγορά του παίκτη, γεγονός που περιπλέκει τα σχέδια της Μπαρτσελόνα» αναφέρεται στο δημοσίευμα για τον Αλγερινό αμυντικό.

sdna.gr