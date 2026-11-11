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Άρσεναλ για Έντρικ; Οι φήμες συνδέουν τους «κανονιέρηδες» με τον Βραζιλιάνο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Άρσεναλ μπορεί να κινηθεί… δυναμικά στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου και ήδη το όνομά της έχει συνδεθεί με κάποιους ποδοσφαιριστές.

Ένας απ’ αυτούς, αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης και μπορεί να ενισχύσει την επιθετική γραμμή των «κανονιέρηδων». Θα είναι πολύτιμος, αν σκεφτεί κανείς τους τραυματισμούς που έχει μέχρι στιγμής η ομάδα του Αρτέτα, στην γραμμή κρούσης.

Δυναμικά σύμφωνα με πληροφορίες, θα κινηθεί η Άρσεναλ τον προσεχή Ιανουάριο, στο μεταγραφικό παζάρι. Ήδη ακούγονται κάποια ονόματα, ξεχωρίζουν μερικά και κυρίως ένα, ενός επιθετικού, ο οποίος παίζει στη La Liga και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, μόνο… φήμες που συνδέουν τις δύο πλευρές.

Ο λόγος για τον νεαρό Βραζιλιάνο της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντρικ. Ο Ζοσέ Μουρίνιο τον πιστεύει, του δίνει χρόνο, όμως το όνομά του συνδέθηκε με την Άρσεναλ, για τον προσεχή Ιανουάριο. Σίγουρα η ομάδα του Αρτέτα θα εξετάσει αρκετές περιπτώσεις, θέλοντας να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ της, ενόψει των πολλών και απαιτητικών αναμετρήσεων που έρχονται.

england365.gr 

 

 

 

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