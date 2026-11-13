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Κουκουρέγια: «Θα έδινα τη Χρυσή Μπάλα σε Εμπαπέ ή Γιαμάλ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μαρκ Κουκουρέγια διαφωνεί με την απονομή της Χρυσής Μπάλας στον Χάρι Κέιν και θα προτιμούσε δύο συμπαίκτες του για νικητές.

Αντίθετο βρίσκει τον Μαρκ Κουκουρέγια η ανάδειξη του Χάρι Κέιν σε κορυφαίου ποδοσφαιριστή του κόσμου για την περασμένη σεζόν. 

Ο αριστερός μπακ της Ρεάλ θεωρεί πως άξιζαν περισσότερο το μεγάλο βραβείο της Χρυσής Μπάλας δύο συμπαίκτες του, ο Κιλιάν Εμπαπέ στην «βασίλισσα» και ο Λαμίν Γιαμάλ στην εθνική Ισπανίας.

«Δεν θα έλεγα ότι ήταν άδικο, γιατί αν κοιτάξεις τα νούμερα του Χάρι Κέιν, είναι τέτοια που μπορεί ποτέ να μην ξανακάνει. Σε αυτή την έννοια, είχε μια εξαιρετική σεζόν.

Αυτό που λέω, προσωπικά, θα την έδιδα στον Εμπαπέ ή στον Γιαμάλ. Είναι παίκτες που θα άνοιγα την τηλεόραση για να τους δω ως φίλαθλος ποδοσφαίρου. Οπότε δεν είναι ότι ο Κέιν δεν την άξιζε, αλλά πρέπει να πω ότι με εξέπληξε ότι κέρδισε», τόνισε ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία.

sport-fm.gr

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