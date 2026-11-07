Και ο Αβέρωφ στο πάρτι για τα 100 του ΑΠΟΕΛ - «Μια πορεία δεμένη με την ιστορία και τους αγώνες της Κύπρου»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έδωσε κι αυτός το παρών στο σωματείο του ΑΠΟΕΛ.
Οι γαλαζοκίτρινοι συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, γνωστός φίλαθλος της ομάδας, δεν μπορούσε να μην δώσει το παρών.
Μάλιστα όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που ανέβηκαν στον λογαριασμό του στα ΜΚΔ, έγινε δέκτης αγάπης από τους ΑΠΟΕΛίστες.
Η ανάρτησή του: