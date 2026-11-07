Επιστρέφουν Ερικ Γκαρσία και Κρίστενσεν στην Μπαρτσελόνα

Δύο επιπλέον λύσεις στην αμυντική του γραμμή θα έχει ο Χάνσι Φλικ, στο αυριανό (8/11) ντέρμπι κορυφής της La Liga με την Ατλέτικο στο «Μετροπολιτάνο».

Ο Ερικ Γκαρσία και ο Αντρέας Κρίστενσεν επιστρέφουν στην αποστολή της Μπαρτσελόνα, μετά από αρκετές εβδομάδες απουσίας λόγω τραυματισμών, και μάλιστα ο Ισπανός διεθνής είναι υποψήφιος για τη βασική ενδεκάδα, σύμφωνα με τον Γερμανό τεχνικό.

«Ο Ερικ είναι σε κατάσταση να ξεκινήσει αύριο, αλλά θα δούμε. Θα είναι και οι δύο στην αποστολή», δήλωσε ο προπονητής των Καταλανών, στην καθεριωμένη συνέντευξη Τύπου.

Στον αντίποδα, ο Ζιλ Κουντέ δεν έχει καταφέρει να ξαναμπεί σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και παραμένει εκτός πλάνων.

«Πιστεύαμε ότι ο Ζιλ θα επέστρεφε νωρίτερα από τον τραυματισμό του, αλλά αυτό δεν συνέβη. Πρέπει να πάμε προοδευτικά και να παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξή του. Για την ώρα δεν είναι διαθέσιμος, αλλά ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει μετά τη διακοπή», είπε ο Φλικ, αναφερόμενος στον Γάλλο αμυντικό.

Σε ό,τι αφορά τον αντικαταστάτη του Ρόδρι, που τραυματίστηκε στο ματς της περασμένης Τρίτης (3/11) με την Αστον Βίλα και θα μείνει περίπου τέσσερις εβδομάδες εκτός δράσης, ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα είπε ότι δεν έχει αποφασίσει αν θα επιλέξει τον Φρένκι Ντε Γιονγκ (που κι αυτός επανήλθε πρόσφατα από τραυματισμό) ή τον Μαρκ Μπερνάλ.

Εκτός του Ρόδρι και του Κουντέ, οι «μπλαουγκράνα» θα παραταχθούν στο «Μετροπολιτάνο» με ακόμη δύο απουσίες, καθώς παραμένουν εκτός δράσης οι τραυματίες Ντάνι Ολμο και Τσάβι Εσπάρτ.