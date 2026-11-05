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Κανονικά οι αγώνες της LaLiga το Σαββατοκύριακο

ΓΗΠΕΔΟ

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Παρά τις εκκλήσεις της ένωσης παικτών για το αντίθετο

Η μπάλα θα κυλήσει κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο στην ισπανία. Η LaLiga αποφάσισε να μην αναβάλει όλους τους αγώνες της Α’ και της Β’ κατηγορίας, παρά τις εκκλήσεις της ένωσης παικτών για το αντίθετο. Η AFE (ένωση Ισπανών ποδοσφαιριστών) ζήτησε την πλήρη διακοπή της ποδοσφαιρικής δραστηριότητας για όλη την εβδομάδα, μετά το θάνατο του παίκτη της Τενερίφη, Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη (3/11) εξαιτίας χτυπήματος που δέχθηκε από τον Χεσούς Οουόνο κατά τη διάρκεια αγώνα εναντίον της Ανδόρα.

Τελικά, ωστόσο, μόνο τρεις αγώνες της Β’ κατηγορίας και ένας της Liga F αναβλήθηκαν για αυτό το Σαββατοκύριακο: Γκρανάδα-Τενερίφη, Ανδόρα-Μαγιόρκα, Καστεγιόν-Ειμπάρ.

Στις αναμετρήσεις αυτές εμπλέκονται η Τενερίφη-ο σύλλογος που αγωνιζόταν ο Χεσούς ντε Μιγκέλ-, η Ανδόρα (ο αντίπαλος κατά την ημέρα της τραγωδίας) και η Καστεγιόν, η ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ο Χεσούς ντε Μιγκέλ ακριβώς πριν από τη θητεία του στην Τενερίφη (μεταξύ 2023 και 2025). Επιπλέον, αναβλήθηκε και ο αγώνας της Liga F μεταξύ της Κόστα Αντέχε Τενερίφε και της Ντεπορτίβο Αλαβές.

Αν και το ποδόσφαιρο δεν θα σταματήσει, έχουν προγραμματιστεί διάφορες εκδηλώσεις μνήμης. Οι βασικοί παίκτες και των δύο ομάδων θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο αναμεμειγμένοι, φορώντας ειδικές φανέλες που θα φέρουν τον αριθμό 9 και το σύνθημα «Πάντα στη μνήμη μας». Μαζί με τους διαιτητές, θα σχηματίσουν ένα ημικύκλιο -έχοντας ο ένας το χέρι στον ώμο του άλλου- γύρω από το σημείο του γηπέδου όπου συνέβη το περιστατικό την περασμένη Δευτέρα. Οι αρχηγοί των ομάδων, οι οποίοι θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο τελευταίοι, θα καταθέσουν στη συνέχεια λουλούδια στη μνήμη του. Θα ακολουθήσει ενός λεπτού σιγή, κατά τη διάρκεια της οποίας στις γιγαντοοθόνες και τις οθόνες του σταδίου θα προβάλλεται μια φωτογραφία του Χεσούς ντε Ιγκέλ.

«Η απόδοση τιμής θα συνεχιστεί και μετά την έναρξη του αγώνα. Στην πρώτη διακοπή του παιχνιδιού από το 9ο λεπτό και μετά -μια αναφορά στον αριθμό της φανέλας του- ο διαιτητής θα διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση και στις οθόνες θα προβληθεί ένα βίντεο αφιερωμένο στον παίκτη. Αφού οι παίκτες χειροκροτήσουν από τις θέσεις τους, το παιχνίδι θα συνεχιστεί», ανέφεραν η RFEF, η LaLiga και η Liga F σε κοινό δελτίο Τύπου.

 

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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